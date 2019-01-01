سانت إيتيان ينضم لقائمة المهتمين بتريزيجيه

وسط منافسة شرسة مع أستون فيلا وفيورنتينا

يدرس نادي سانت إيتيان الفرنسي، إمكانية التعاقد مع الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي.

تريزيجيه تألق مع الفراعنة في الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية، قبل الخروج من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

اللاعب يبدو وأنه على وشك الرحيل عن صفوف قاسم باشا، لرغبته في خوض تحدي آخر بعيداً عن فريقه الحالي.

موقع "Le10sport" الفرنسي أكد اهتمام سانت إيتيان في الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

وأوضح أن النادي أبدى استعداده لدفع ما يبلغ من 8 إلى 10 مليون يورو، لإقناع قاسم باشا للبيع.

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ويواجه النادي الفرنسي منافسة قوية على ضم الدولي المصري، بوجو اهتمام كبير بضمه من الثنائي أستون فيلا وفيورنتينا.