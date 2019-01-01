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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سولاري: بنزيما هو المهاجم الأفضل في العالم

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سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي بين كل المهاجمين بعد ثنائية اسبانيول.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بما يقدمه لاعبه الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولاري بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف لهدفي في الدوري الإسباني وأكد خلالها أن بنزيما هو المهاجم الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

"هو دومًا ما يقدم أداءً متكامل، لكنه أيضًا سجل هدفين رائعين في مواجهة إسبانيول، نحن نثق فيه بشكل كامل وهو يظهر إمكانيات كبيرة هذا الموسم أكثر من أي موسم سابق".

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وأضاف: "أعتقد أن بنزبما قد أثبت لنا جميعًا أنه رأس الحربة الأفضل في العالم بالوقت الحالي، فهو يعمل بشكل كبير مع الفريق ويساعدهم، هو مذهل".

وعن بيل قال: "هو لاعب حاسم ودومًا قادر على تسجيل الأهداف، لقد سجل بمجرد نزوله لأرض الملعب وهذا أمر جيد للغاية من اجل استعادة ثقته".

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واختتم تصريحاته: "خطوة بخطوة يستعيد مستواه الذي كان قبل كأس العالم عندما سجل هاتريك، هذا هو جاريث بيل الذي نريد أن نراه، دومًا متعطشًا للتسجيل".

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