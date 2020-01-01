سانتو مهاجمًا الاتحاد الإنجليزي والأوروبي: البشر يموتون ونحن نلعب الكرة

نونو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون يفتح النار على الاتحاد الإنجليزي واليويفا بسبب عدم تعطيل النشاط خوفًا من فيروس كورونا

تحدث نونو سبريتو سانتو المدير الفني لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي بشكل غاضب عن استكمال المنافسات الكروية في أوروبا وإنجلترا رغم تفشي فيروس كورونا.

وكان ولفرهامبتون قد حل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني مساء أمس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

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وعقب اللقاء، تحدث سانتو عن امتعاضه من إجراء اللقاء وعدم تأجيل المنافسات المحلية والأوروبية رغم معاناة العالم من خطورة فيروس كورونا.

وقال سانتو: "إنه أمر مؤسف وسخيف، تلعب كرة القدم ثم تنظر إلى الكوارث التي تحيط بالعالم، الناس يموتون بينما نحن نلعب الكرة"

وأضاف: "اللعب بدون جمهور شيء لا معنى له، كرة القدم هي ترفيه ومسألة متعة للجماهير، نحن نلعب لهم فقط، إن لم يتواجدوا فما الفائدة من الاستمرار"

وتابع: ""موقفنا سيئ، وهو أن الرحلة كانت محفوفة بالمخاطر للاعبين والمدربين والموظفين والمشجعين الذين سافروا في هذه الأوقات الحرجة وغير المستقرة"

وأردف: "نحن قلقون أيضًا على خصومنا، حيث يتم فحص اللاعبين والمدربين. هناك أيضًا خيبة أمل لأن المباراة لعبت بدون جمهور، والحضور الجماهيري هو ما يجعل المسابقات الأوروبية خاصة. نعتقد أن هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم وصحة البشر واحدة منها"

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يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وكذلك الأوروبي لم يتخذا قرارًا بتعطيل النشاط الرياضي حتى الآن، على الرغم من إصابة العديد من اللاعبين والمدربين بفيروس كورونا.