سانتوش يكشف سر ظهور رونالدو كبديل أمام إسبانيا

الأمر لا يتعلق بجودة النجم البرتغالي

دافع فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قراره بالإبقاء على كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء أمام إسبانيا.

وبدأت البرتغال منافساتها في بطولة دوري الأمم الأوروبية، أمس، الخميس، بالتعادل مع إسبانيا بهدف لكل فريق بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

وكانت المفاجأة بعدم ظهور رونالدو كأساسي، حيث دفع به سانتوش كبديل في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ماذا قال مدرب البرتغال عن غياب رونالدو؟

إسبانيا نجحت في التسجيل عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يعادل ريكاردو هورتا النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.

قال سانتوش للصحفيين بعد التعادل مع إسبانيا:"كريستيانو رونالدو؟ الجميع يسأل لماذا لم يلعب كأساسي، إنه سؤال المليون دولار".

On this day in 2017, Cristiano Ronaldo became the first player to score in three Champions League finals 3️⃣ pic.twitter.com/SmytxFxNaY — GOAL (@goal) June 3, 2022

وأضاف:"لقد كان خيارًا فنيًا وتكتيكيًا لهذه المباراة، ظهر لنا الأمر كالحل الأفضل بالنسبة للطريقة التي أردنا اللعب بها".

وتابع:"جلوس رونالدو على الدكة لا علاقة له بجودته، هناك لحظات في المباراة يتعين علينا خلالها التفكير بشكل مختلف، لذلك شارك في الشوط الثاني".

كيف يبدو مستقبل رونالدو؟

عقد المهاجم البرتغالي ينتهي مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023، ولم يوقع على عقد جديد، ولكن الأمور تسير في اتجاه استمراره مع الشياطين الحمر.

ويأتي ذلك بسبب التصريحات الواضحة من المدرب الجديد إريك تين هاج، بتحمسه للعمل مع صاحب الـ37 سنة في أولد ترافورد.

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