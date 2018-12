سام مرسي: أريد أن أكون جزءًا من تاريخ ويجان.. ومدربه: هو يستحق ما وصل له

أوضح المحترف المصري سام مرسي؛ قائد ويجان الإنجليزي، أن بقائه مع الفريق كان محسومًا، لكن تجديد العقد تأخر، لتغيير ملاك النادي، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة هناك.

وأعلن النادي الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد قائده المصري لمدة موسمين ونصف، ليبقى في صفوفه حتى صيف عام 2021. (طالع التفاصيل)

"بالتأكيد أنا سعيد للغاية، ربما استمرت المفاوضات لفترة طويلة منذ الصيف الماضي، لكن تغيير ملاك النادي، أدى إلى تأخر التجديد.

"لم يكن لدي أي شك أنني سأجدد عقدي، لأن المدرب يرغب في استمراري، الجهاز الفني يثق بي وهنا يوجد مجموعة رائعة من اللاعبين.

"أريد أن أكون جزءًا أساسيًا فيما يريد المدرب أن يفعله هنا، ومع تغيير الملاك، أتمنى أن نصير أكثر قوة".

سام مرسي: فرصتي في منتخب مصر جيدة في وجود أجيري

صاحب الـ27 عامًا يخطى حاجز المشاركة في 100 مباراة بقميص ويجان، حول ذلك علق: "هذا ضرب من الجنون، لأنني لم أكن أصدق ذلك لو أخبرني أحد عندما قام ويجان بإعارتي عقب ستة أشهر فقط لي هنا، وقتها لم أكن أر أي مستقبل لي مع الفريق، لكن كرة القدم تتغير سريعًا".

وتابع: "أتمنى أن يكون لدينا شيء جيد نقدمه، وأن يتم تدعيم الفريق في يناير في ظل وجود ملاك جدد، بجانب عودة اللاعبين المصابين، وقتها ستكون فريق قوي للغاية".

المحترف المصري اختتم: "رحلتي في ويجان رائعة، الجمهور رائع معي منذ اليوم الأول لي هنا، وأحبونني لأنهم يعلمون أنني سواء كنت جيدًا أو سيئًا، سأكون ملتزمًا دائمًا، وهم يحبون ذلك، أنا حقًا مستمتع".

✍️ Want to win a signed @sammorsy08 Latics shirt?



Simply RT our 'Leader of the Pack' video and send a congratulations message to Samy using #Morsy2021 and you'll be in with a chance!



Have a good Christmas, Tics!#Morsy2021#wafc 🔵⚪️💚 pic.twitter.com/9r1QKKIjgW — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨