سامي قمصان: مواجهة بلاتينيوم ستكون صعبة ونعرف كل تغييراته

مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق النادي الأهلي، على أن المارد الأحمر لديه كافة المعلومات، عن التغييرات التي حدثت لنادي بلاتينيوم الزيمبابوي، سواء كلاعبين أو الجهاز الفني، قبل مواجهته.

الأهلي سيحل ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، مساء يوم السبت القادم، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

قمصان قال خلال تصريحات صحفية: "مواجهة بلاتينيوم ستكون في غاية الصعوبة، ولكن خبرات لاعبي الأهلي قادرة على تحقيق نتيجة جيدة".

مدرب الأهلي تابع: "بلاتينيوم بطل زيمبابوي سيلعب من أجل حجز بطاقة الصعود إلى الدور التالي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن جميع الفرق لها فرصة للتأهل، ولكن قدرات اللاعبين ستحسم الأمور".

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سامي قمصان أردف: "المنافسة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ستكون قوية للغاية، وتضم عددًا من الفرق أصحاب الخبرات والمستوى المتميز، والذي سبق لها وحققت اللقب في وقت سابق".

وأضاف: "لدينا معلومات عن المنافس، خاصة التغييرات التي حدثت له على مستوى الفريق أو الجهاز الفني، ومشاهدة بعض المباريات الخاصة به، وهناك رؤية شاملة عن المنافس وطريقة لعبه".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الثانية، حيث يتساوى مع فريقي النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم أخيرًا بدون نقاط.