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دوري أبطال أوروبا

سامي خضيرة يطمئن جماهير يوفنتوس

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يوفنتوس يفتقد الألماني في أهم أوقات الموسم
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد اللاعب الألماني، سامي خضيرة، صحته، بعد الأنباء التي انتشرت أمس، عن إمكانية اعتزاله كرة القدم، بسبب وجود مشاكل في القلب.

ويغيب الألماني عن لقاء يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وشكر اللاعب الجميع على رسائلهم وطمأنهم على سلامته عبر حسابه الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: " لقد تلقيت علاجًا تدخليًا ناجحًا اليوم في الصباح باستئصال بؤرة تركيز الأذيني، كل شيء سار بشكل جيد وسأتمكن من العودة إلى العمل بعد فترة راحة قصيرة، شكراً جزيلاً على جميع رسائلكم وعلى التمنيات الطيبة".

ولم يحدد يوفنتوس أو اللاعب موعد عودته مرة أخرى من أجل مواصلة المشاركة مع السيدة العجوز.

وخاض خضيرة الموسم الجاري، 15 مباراة فقط بقميص يوفنتوس بسبب الإصابات التي عطلت موسمه، وسجل هدفين جاءا في الدوري الإيطالي.

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