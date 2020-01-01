مدرب الزمالك: علينا الاعتماد على أبناء النادي والجميع سيشارك

سامي الشيشيني يتحدث عن تصعيد الناشئين لصفوف الفريق الأول.

كشف سامي الشيشيني، المدرب العام لفريق نادي الزمالك ، عن رغبة الجهاز الفني لفريقه بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في تصعيد عددًا من اللاعبين الناشئين، إلى صفوف الفريق الأول.

الزمالك قام بتصعيد الثنائي أحمد عيد وحسين فيصل مؤخرًا، لصفوف الفريق الأول، حيث قاما بالتوقيع على عقود احتراف، ليصبحا لاعبان في الفريق الأول.

الشيشيني قال خلال تصريحات إذاعية: "الجهاز الفني لفريق الزمالك، يسعى للاعتماد على أبناء نادي الزمالك، خلال المباريات المقبلة، وذلك بتصعيد عدد من اللاعبين الصغار".

مدرب الزمالك تابع: "أبلغنا جميع اللاعبين بأن الجميع سيحصل على فرصة للمشاركة في المباريات، لأن لدينا مباراة كل 3 أيام تقريبًا، ونريد أن يصبح الجميع جاهزًا فنيًا وبدنيًا".

ريمونتادا في المحلة - الزمالك يخطف انتصارًا قاتلًا أمام طنطا

سامي الشيشيني أردف: "بعد استدعاء عددًا من اللاعبين الشباب، هذا الأمر يمنح الثقة لجميع اللاعبين، بأن الجميع سيكون له فرصة للظهور".

واختتم الشيشيني تصريحاته قائلًا: "نعمل على توسيع دائرة الاختيار، ونقوم بتصعيد لاعبين من فريق الشباب بشكل مستمر، وقمنا بتصعيد 6 لاعبين حتى الآن، وسنعتمد على أبناء النادي".

جاءت تلك التصريحات، بعد فوز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .