سامي الجابر يعلق على فوز الهلال أمام الفيحاء

الهلال حقق فوزًا هامًا على نظيره الفيحاء

علق سامي الجابر لاعب الهلال التاريخي على فوز الفريق في مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال واصل تصدره ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 41 نقطة فارقًا عن النصر صاحب الوصافة.

ويسعى الزعيم للحفاظ على مستواه خلال المباريات المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال الجابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهم مواصلة حصد النقاط 41 نقطة حرة نقية".

وأضاف اللاعب التاريخي للهلال: "لن تقدم مستوى ممتع لجماهيرك طوال الموسم، لكن الأهم ألا تفقد النقاط في هذه المرحلة".

مهم مواصلة حصد النقاط



٤١ نقطة حرة نقية



لن تقدم مستوى ممتع لجماهيرك طوال الموسم ولكن الاهم ان لا تفقد نقاط في هذه المرحلة. 💙



#الفيحاء_الهلال — سامي الجابر (@SamiAlJaber) February 13, 2020

الهلال خطف الصدارة من النصر خلال الجولتين الأخيرتين، بعد ما قدم مستويات أكثر من ممتازة في منافسات الدوري السعودي.