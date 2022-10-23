سامي الجابر: نادم على هذا الموقف ومستعد لرئاسة الهلال دون شروط

سامي الجابر: مررت بحالة نفسية سيئة بعد الاعتزال لكن هذا الأمر أنقذني

كشف سامي الجابر؛ أسطورة الهلال ومنتخب السعودية، عن موقف له خلال مسيرته في الملاعب، لو عاد به الزمن لن يكرره من جديد، مؤكدًا أنه مر بحالة نفسية سيئة عقب اعتزاله كرة القدم.

الجابر استمر في الملاعب 20 عامًا تقريبًا، لم يرتدِ خلالها قميص أي فريق سعودي سوى الزعيم، محققًا عديد البطولات المحلية والقارية والدولية.

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وحل أسطورة الأزرق، ضيفًا على برنامج "هذا مكانك"، الذي أجاب به على عدة أسئلة بشكل سريع..

بسؤاله عن موقف نادم عليه، قال الجابر: "في مباراة من المباريات رفضت التغيير وواصلت اللعب، كانت أمام الاتفاق، حدث سوء تفاهم والمدرب طلب التغيير فرفضت، لو عاد بي الزمن لخرجت من الملعب".

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وعن شروطه للعودة لرئاسة الهلال: "سأقبل دون أي شروط، لأن هذا بيتي".

أما عن نجم سعودي يمنحه الكرة الذهبية، فاختار: "واحد من اثنين؛ سلمان الفرج أو سالم الدوسري، ليس لأنهم هلاليون، أنا أريد أن أمنح الكرة الذهبية لكل لاعب سيشارك في كأس العالم 2022، ستقولون هذه دبلوماسية، لكن لا، نحن نحتاج لدعم كافة اللاعبين".

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واختتم بما مر به عقب الاعتزال: "شعور غريب، لم يكن أمرًا سهلًا، مررت بحالة نفسية صعبة بعد الاعتزال، لكن عملي في السلك الإداري هون الأمر عليّ".

يذكر أن الجابر تقلد عديد المناصب الفنية والإدارية عقب اعتزاله، فقد عمل رئيسًا للهلال لموسم وحيد، وعمل مدربًا للزعيم والشباب، وغيرها من المناصب، لكنه ابتعد منذ سنوات عن الساحة الرياضية، لإدارة أعماله الخاصة.

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