سامبدوريا يفاوض زاباتا لتعويض رحيل أنديرسين

المدافع الكولومبي ينتهي عقده مع ميلان هذا الصيف



يطمح نادي سامبدوريا الإيطالي، في التعاقد مع كريستيان زاباتا مدافع ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الكولومبي الذي يبلغ عامه الثالث والثلاثين في سبتمبر الماضي، سيرحل عن ميلان بعد نهاية عقده هذا الشهر.

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وفقاً لتقارير إيطالية، فإن سامبدوريا يستعد للتوقيع مع اللاعب في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

ويأتي ذلك تحسباً لرحيل المدافع الدنماركي يواخيم أنديرسين، والمتوقع انتقاله لنادي آخر خلال بضعة أيام.

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ليون الفرنسي تقدم بعرض لم اللاعب مقابل 18 مليون يورو، ولم يحسم سامبدوريا موقفه حتى الآن.

ويواجه ليون منافسة شرسة من أرسنال وميلان على ضم المدافع صاحب الـ23 عاماً، والذي أكد مؤخراً رغبته في الرحيل عن سامبدوريا.