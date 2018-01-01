سامبدوريا يتهم حكم الفيديو بمحاباة يوفنتوس

كيف انتقد نادي سامبدرويا حكم مباراة يوفنتوس؟

هاجم الحساب الرسمي لنادي سامبدوريا على "تويتر" استخدام الحكم لتقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام يوفنتوس.

سامبدوريا سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وكتب الحساب الرسمي: "المباراة انتهت 2-1 في تورينو بعد احتساب ضربة جزاء مشكوك فيها لرونالدو ومساعدة الـ VAR البيانكونيري يفوز".

⏰ Full time in Turin. #JuveSamp ends in a home win, thanks to a debatable #Ronaldo penalty and a helping hand by #VAR. Hard lines. pic.twitter.com/CIXiqa60Z4 — Sampdoria English (@sampdoria_en) December 29, 2018

ولجأ الحكم للتقنية في احتساب ضربتي جزاء واحدة لسامبدوريا والأخرى ليوفنتوس، بجانب الهدف في الدقائق الأخيرة.

يوفنتوس حافظ على صدارة الدوري الإيطالي في آخر مباراة له بعام 2018.

ووصل رونالدو للهدف 14 له لينفرد بصدارة هدافين الدوري الإيطالي ويتساوى مع ليونيل ميسي هدافًا للدوريات الخمس الكبرى.