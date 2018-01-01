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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سامبدوريا يتهم حكم الفيديو بمحاباة يوفنتوس

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كيف انتقد نادي سامبدرويا حكم مباراة يوفنتوس؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

هاجم الحساب الرسمي لنادي سامبدوريا على "تويتر" استخدام الحكم لتقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام يوفنتوس.

سامبدوريا سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وكتب الحساب الرسمي: "المباراة انتهت 2-1 في تورينو بعد احتساب ضربة جزاء مشكوك فيها لرونالدو ومساعدة الـ VAR البيانكونيري يفوز".

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ولجأ الحكم للتقنية في احتساب ضربتي جزاء واحدة لسامبدوريا والأخرى ليوفنتوس، بجانب الهدف في الدقائق الأخيرة.

يوفنتوس حافظ على صدارة الدوري الإيطالي في آخر مباراة له بعام 2018.

ووصل رونالدو للهدف 14 له لينفرد بصدارة هدافين الدوري الإيطالي ويتساوى مع ليونيل ميسي هدافًا للدوريات الخمس الكبرى.

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