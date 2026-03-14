سامبدوريا، مشكلة جديدة في خط الدفاع. أبيلدغارد مصاب، وفيراري يعاني من الحمى: الخيارات المحتملة أمام لومباردو

تواجه أول مباراة لأتيليو لومباردو على مقعد تدريب سامبدوريا العديد من العقبات والتساؤلات حول تشكيلة الفريق. المشاكل البدنية المعتادة أرهقت فريق السامبدوريا، الذي سيضطر للتعامل مع أزمة لا تبدو أنها ستنتهي، بل إنها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. بالإضافة إلى الغيابات المعروفة بالفعل لبييريني وهندرسون وكودا وغيدوتي، توقف أيضًا أبيلدغارد، الذي لم يتم استدعاؤه بعد تعرضه لمشكلة في ربلة الساق يوم الثلاثاء. وفي مؤتمر صحفي، أوضح لومباردو نفسه الموقف قائلاً: "شعر بتصلب في ربلة الساق". وتحدث النادي في الأيام الماضية عن مجرد "إدارة"، وهو مصطلح يستخدم لمحاولة التخفيف من حدة المشاكل البدنية التي تستمر في الظهور بانتظام.





حالة أبيلدغارد هي الأحدث في سلسلة من المشاكل العضلية التي أصابت الفريق في الأسابيع الأخيرة، وجميعها في نفس المنطقة. توقف كودا في 24 فبراير، وهندرسون ضد باري، وهادزيكادونيك في الأيام التي سبقت المباراة مع يوف ستابيا. والآن، يتعلق التوقف الأخير باللاعب الدنماركي الذي تم تكييفه في الدفاع. لهذا السبب، جرب لومباردو فيراري ضمن التشكيلة الأساسية، وهو مدافع لم يلعب منذ مباراة أفيلينو. تم استدعاء اللاعب على الرغم من إصابته بحمى خفيفة. من بين الخيارات المتاحة، عاد هادزيكادونيتش بعد المشكلة التي أصابت ساقه والتي أبعدته عن الملاعب لمباراتين متتاليتين: يمكن استخدام البوسني في جميع الأدوار الدفاعية، بما في ذلك مركز قلب الدفاع.





ويكمل تشكيلة الدفاع بالما، المولود عام 2006 والبالغ من العمر 18 عامًا، وفيتي الذي يمثل خيارًا آخر لمنصب قلب الدفاع. أما بالنسبة للباقي، فقد ركز لومباردو بشكل أساسي على تشكيلة 3-4-2-1: ظهر شيروبيني في المقدمة أمام بافوندي في التدريبات الهجومية، بينما تم اختبار إسبوزيتو ودي باردو في خط الوسط بشكل أكثر استمرارية، مع بقاء ريتشي وديباولي في الخلف في التناوب. في بعض مراحل التدريب، تم اختبار حركات بتشكيلة 4-4-2 أيضًا. ومن بين اللاعبين المستدعيين أيضًا رافاجليا وفيري، الذي عاد للتواجد في التشكيلة بعد غياب دام أربعة أشهر.





التشكيلة المحتملة لسامبدوريا (3-4-2-1): مارتينيلي؛ بالما، هادزيكادونيك، فيتي؛ دي باردو، إسبوزيتو، كونتي، تشيكوني؛ بيغيتش، شيروبيني، برونوري. المدرب: لومباردو.