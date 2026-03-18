سامبدوريا، مانفريدي يرد على كاراريزي: "هناك نقاط حاسمة على المحك بالنسبة لهدفنا، وأنا أؤيد الدعوة إلى التركيز على الملعب"

قبل ساعات قليلة من المباراة ضد كاراريزي، جاء رد رئيس نادي سامبدوريا، ماتيو مانفريدي، على البيان الذي أصدره النادي التوسكاني في الأيام الماضية، والذي تحدث فيه النادي التوسكاني بشكل خاص عن مسألة التحكيم، مع بعض التصريحات التي فاجأت نادي سامبدوريا وأزعجت الجماهير. وكان الجزء الأكثر إثارة للجدل على وجه الخصوص هو: "تأمل كاراريزي أن نرى نفس الحماس والتصميم في مدرجات الملعب المكتظ، جاهزة لدعم اللاعبين على أرض الملعب طوال التسعين دقيقة ومركزة فقط على حب ألواننا، دون الانشغال بالحوادث والحكام، الذين نؤكد، بالمناسبة، تقديرنا لهم، خاصة في ضوء التعيين رفيع المستوى المقرر ليوم الأربعاء".





وبالحديث عن المباراة والسياق، أوضح رئيس نادي بلوتشيركيو وجهة نظره: "تنتظرنا في كارارا إحدى المباريات الثمانيالمتبقية التي ستحدد النقاط الحاسمة لتحقيق هدفنا"، كما قاللصحيفة Il Secolo XIX. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن هدف سامبدوريا أصبح الآن "البقاء في دوري الدرجة الثانية".

"لقد قرأت البيان الرسمي الصادر عن نادي كاراريزي وأؤيد دعوته إلى التركيز في المدرجات على تشجيع الفريق الخاص بنا فقط"، يتابع مانفريدي. "دون أي انحرافات أخرى، أياً كانت طبيعتها. نلاحظ دائمًا حول سامبدوريا في كل ملعب خارج أرضنا جوًا مكثفًا من الترقب والمنافسة. وهذا أمر مفهوم، بل وأقول إنه طبيعي، لأنه يرجع إلى تاريخ النادي العريق، وشعاره، وجماهيره، وتقاليده. لكن ما يهم هو الديناميكيات التنافسية على أرض الملعب. التي تظل، دائمًا وبالنسبة للجميع، الحكم الوحيد على النتيجة النهائية".