سامبدوريا، لومباردو: "تلقينا هزائم قاسية، فليرفع يده من يريد الاستسلام"

من الواضح أن الهزيمة التي تعرض لها الفريق ليلة أمس في كارارا قد أثارت صدمة كبيرة لدى مشجعي «البلوسيركي» وكذلك لدى مدرب سامبدوريا أتيليو لومباردو. بعد مرور خمسة عشر دقيقة فقط، كان من الواضح أن المدرب لم يعجبه أسلوب الفريق، لدرجة أنه قام بإحماء لاعبين اثنين في الشوط الأول: "لقد طلبت من بيريني وجوردانو النهوض من مقاعد البدلاء للإحماء في الدقيقة 15 لإرسال رسالة، لكن بشكل عام، كانت النصف ساعة الأولى هي التي وضعتني في مأزق وجعلتني أفكر في شيء مختلف."





يحلل بوباي المباراة على النحو التالي: "نحن جيدون خلال الأسبوع، لكن عندما يكون هناك خصوم، يتضاءل هذا الأداء. الأهداف التي استقبلناها غير معقولة. ثم يؤسفني الفرصة التي أتيحت لبافوندي لأنها كانت ستسمح لنا بتحقيق التعادل. ويؤسفني أن إسبوزيتو تركنا في 10 لاعبين. لكنني أعتقد أنه كان خطأ من الحكم. ومنذ ذلك الحين، خففوا من حدة المباراة وخلقوا فرصًا في الملعب المفتوح".

بشأن اختيار إشراك سوليري منذ الدقيقة الأولى، قال لومباردو لصحيفة Il Secolo XIX: "بما أنني أعرف قدراتهم في الخلف، كان بإمكانه أن يساعدنا في التقدم، وكان بإمكان بيغيتش وشيروبيني، بمجرد حصوله على الكرة، أن يخلقوا فرصًا. ثم كنت أفكر في وجود لاعب إضافي عند الكرات الثابتة".





وفي الختام، وجه لومباردو رسالة واضحة إلى الفريق: "من كان حاضراً يعرف أن الأجواء صعبة هنا. تهانينا للخصوم، أما اللاعبين فلا يمكنني أن أهنئهم، فالتفاني وحده لا يكفي. إذا أراد أحد أن يرفع يده، فليرفعها الآن: فليس هناك وقت. المنافسون الآخرون لا ينتظرون، وأنا لا أؤمن بالهدايا من الأعلى. على اللاعبين تحمل المسؤولية، عندما لا نحقق الأهداف في المباراة، فأنا أول من أخطأ، ثم هم بعد ذلك. لقد تعاملت مع هذا التحدي كأنه نهائي، يجب أن نتحلى بالتواضع ونحاول دائماً. لقد تلقينا ضربات قاسية"، يختتم.







