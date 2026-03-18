سامبدوريا، كاسانو: "السمك يفسد من الرأس، مانفريدي يسبب أضراراً أكثر من البرد. لحسن الحظ أن لومباردو موجود"

لقد تحدث أنطونيو كاسانو بصراحة تامة عن الوضع في سامبدوريا. لم يتردد لاعب الوسط المبدع السابق في صفوف «البلوسيركي»، والذي يعمل اليوم محللاً في برنامج «فيفا إل فوتبول»، في التعبير عن رأيه بشأن الشؤون الإدارية للنادي، موجهًا أصابع الاتهام إلى قيادة النادي: "السمكة تتعفن دائماً من الرأس. يمكنهم تغيير المدربين، ويمكنهم تغيير اللاعبين، لكن إذا كانت هيكلية النادي تتكون من شخص يعيش في سنغافورة ولا نعرف إن كان موجوداً أم لا، ومن ماتيو مانفريدي الذي يسبب أضراراً أكثر من البرد... باختصار، إنها كارثة. النتيجة هي أننا نكافح من أجل عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة...".





أما فيما يتعلق بمسألة المدرب، فإن المهاجم السابق لفريق UC سامبدوريا يؤيد الاختيار الداخلي ويظهر ثقته في أتيليو لومباردو: "لحسن الحظ، هناك أتيليو لومباردو. مدرب في أول تجربة حقيقية له، شخص من داخل النادي. أتيليو يعرف سامبدوريا أكثر من أي شخص آخر. إنه شخص ذو مستوى إنساني عالٍ للغاية. هذه هي المرة الأولى التي يدرب فيها الفريق الأول، لكنني مقتنع بأن شخصيته وطريقته في التعامل وتعاطفه ستجعلهم ينجحون!".

