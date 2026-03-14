سامبدوريا - فينيسيا، تقييمات CM: مارتينيلي يقظ، برونوري غير ملحوظ. بداية جيدة للومباردو

سامبدوريا

مارتينيلي 7: استجاب بسرعة لتسديدة دومبيا. بعد دقائق قليلة، لم يخرج لالتقاط عرضية وصلت إلى رأس هاينو، الذي كان خالياً تماماً، لكنه سارع إلى الانبطاح على الأرض وتصدى لرأسية المدافع الزائر. في الوقت المحتسب بدل الضائع، خرج من مرماه وترك الكرة عند قدمي أدورانتي، الذي اصطدم بجسد الحارس ولم يتمكن من تسديدها في المرمى. في الشوط الثاني، تصدى بيديه لتسديدة بوسيو. في الدقيقة 70، أنقذ مرماه من هدف محقق لدومبيا.

بالما 6.5: تحسن واضح لأكثر من ساعة من اللعب. في الدقيقة 70، قام بقطع الكرة من ساجرادو، حيث تصدى للاعب وسط الضيوف الذي كان سيضع الكرة في المرمى من مسافة قريبة لولا ذلك.

هادزيكادونيتش 6: عاد لومباردو إلى التشكيلة وأشركه في قلب الدفاع ليحل محل أبيلدغارد. لعب شوطًا واحدًا، ثم تم استبداله في الاستراحة: يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه خطوة مخطط لها أم مجرد انتكاسة.

(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، فيراري 6: دخل بشكل جيد وبثقة. كما خاطر قليلاً وساعد في الدفاع عن المرمى)

فيتي 6: العديد من التدخلات الجيدة، خبرته تظهر في الخلف، خاصة في مباراة معقدة كهذه.

دي باردو 5.5: في منافسة مع ديباولي، يواجه لاعبين صعبين في ذلك الجانب ويهتم بشكل أساسي بالدفاع، وإن كان ذلك مع بعض التردد.

إسبوزيتو 6: قبل المباراة كان يتنافس على القميص مع ريتشي، لكن لومباردو اختاره وجعله قائداً للفريق. في وسط الملعب كانت المباراة قاسية، لكنه قام بما كان عليه القيام به.

كونتي 6.5: بذل جهداً كبيراً في مباراة صعبة وبدنية على أرضية ثقيلة. ابتداءً من الدقيقة 70، بدأ يظهر عليه التعب، وارتكب خطأً خطيراً على حافة منطقة الجزاء بسبب تأخره في الوصول. لاحظ لومباردو ذلك وقام باستبداله.

(من الدقيقة 35 من الشوط الثاني ريتشي س.ف.)

تشيكوني 6: على الجانب الأيسر، لم يهاجم فينيسيا بقوة، بل حاول القيام ببعض الهجمات.

بيجيتش 6.5: هو الأكثر إبداعًا وسرعة بين لاعبي بلوتشيركيتي. في الدقيقة 36، استخلص كرة جميلة، وانطلق نحو المرمى وحاول تسديدة ملتفة مرت بجوار المرمى بقليل. في الشوط الثاني، حصل على كرة جيدة بقدمه اليمنى، لكن تسديدته تم إيقافها من قبل أحد مدافعي الفريق الضيف.

(من الدقيقة 40 من الشوط الثاني، بافوندي، بدون تقييم)

شيروبيني 6: بدأ بشكل سيئ، لكنه بدا في الشوط الثاني أكثر شجاعة وحماسًا، وأعاق العديد من هجمات الضيوف المرتدة.

برونوري 5: مباراة صعبة، حيث تفوق عليه لاعبو خط وسط فينيسيا بدنيًا. ركض كثيرًا، ولم يدخر جهدًا وحاول تبادل الكرة مرتين مع بيغيتش، لكنه عانى في الاحتفاظ بالكرة.

(من الدقيقة 40 من الشوط الثاني سوليري s.v.)

المدرب لومباردو 6.5: أول مباراة على مقاعد البدلاء للمدرب المؤقت، الذي واجه ثلاث مباريات صعبة للغاية. حافظ مدرب بلوتشيركي على تشكيلة أسلافه، لكنه اضطر للتعامل مع أزمة إصابات لا تنتهي. تمكن من إيقاف فريق فينيسيا القوي بتقديم فريق منظم وحذر وعازم.

فينيسيا

ستانكوفيتش 6

هينو 6

شينجتيين 6

سفوبودا 6.5

ساغرادو 6

داغاسو 6

(من الدقيقة 18 من الشوط الثاني كاساس 6)

دومبيا 6,5

بوسيو 6,5

فرانجيتش 6

كيكي بيريز 5,5

أدورانتي 5,5

(من الدقيقة 18 من الشوط الثاني: لاوبرباخ 5,5)

المدرب ستروبا 6