سامبدوريا، «حرب باردة» بين مانشيني وفريدبرغ: النقاش يمتد ليشمل لومباردو أيضًا

لا يزال الانقسام واضحاً داخل نادي سامبدوريا بين القوتين اللتين تديران النادي، وهي مشكلة حرجة مستمرة منذ فترة طويلة وتستمر في التأثير على الإدارة التشغيلية. يبدأ هذا الانقسام من القمة، على سبيل المثال بين الجناح المرتبط بجوزيف تي والجناح الذي يقوده ماتيو مانفريدي، وغالباً ما ينعكس أيضاً في القرارات الفنية والاستراتيجية، مما يجعل التوصل إلى موقف مشترك أمراً أكثر تعقيداً وصعوبة.





لكن هذا الانقسام يظهر بوضوح أيضًا على المستوى التشغيلي، نظرًا لوجود مديرين رياضيين فعليين داخل النادي. على سبيل المثال، شهدت الساعات الأخيرة مواجهة مباشرة بين أندريا مانشيني وجيسبر فريدبرغ، في إشارة إلى اختلاف وجهات النظر حول الإدارة الفنية للفريق. يبدو أن المدير الرياضي يميل الآن أكثر إلى الاستمرار مع أتيليو لومباردو، مع تقييم إمكانية ضم سيموني كونتران، المحلل السابق للمباريات في طاقم روبرتو مانشيني، كمساعد. وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل أيضًا على اختيار مساعد مدرب، مع فكرة تحديد ملف تعريفي أكثر تحديدًا لهذا الدور وليس شخصية مدرب رئيسي، وهو حل قد يؤدي إلى إبعاد أيمو ديانا نهائيًا، الذي كان حاضرًا في الأيام الأخيرة في موغنايني.

وفقًا لصحيفة Il SecoloXIX، فإن موقف الرئيس التنفيذي جيسبر فريدبرغ أكثر حذرًا، حيث يأخذ وقته في انتظار تقييماتإضافية من قبل الجهة المسؤولة في النادي المقربة من تي وممثله ناثان ووكر. في هذا السياق، لا يُستبعد أن يتم التوصل إلى تغيير في منصب المدرب. ستكون الساعات القادمة حاسمة.