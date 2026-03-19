الخطأ من شيم البشر، أما الإصرار عليه فهو من شيم الشياطين. يستمر انهيار سامبدوريا بلا هوادة؛ فمنذ موسمين والناادي الأزرق والأصفر يتخبط في قاع ترتيب دوري الدرجة الثانية، وما يثير دهشة مشجعيه هو أن الإدارة ترتكب أخطاء متتالية، تؤدي إلى تكرار نفس السيناريو في كل موسم. وهكذا، بعد مرور عام تقريبًا، أصبحت المباراة خارج أرضه في كارارا، بالنسبة للنادي، مرادفًا للانهيار نحو الهاوية.





في 25 أبريل 2025، كان الخسارة 1-0 في ملعب "ستاديو دي مارمي" أمام كاراريزي هي التي حُكمت على سامب ودخلت في دراما نهاية الموسم، في موسم انتهى بالهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة، والذي تحول بعد ذلك إلى مباريات فاصلة بسبب مخالفة بريشيا. تبدو المباراة نسخة طبق الأصل من مباراة الأمس: بعد ما يقرب من 11 شهراً، انهار لاعبو بلو سيركي مرة أخرى في توسكانا، أمام فريق وصل إلى موسمه الرابع في دوري الدرجة الثانية على مدار ما يقرب من 120 عاماً من التاريخ.





لم يكن وجود أتيليو لومباردو على مقاعد البدلاء كافياً لإعطاء دفعة لفريق يعاني من حالة من الإحباط ويفتقر إلى أدنى قدر من الاستمرارية. وتشير الأرقام القاسية إلى فوز واحد فقط هذا الموسم، وهو الفوز على مودينا، الذي يعد أيضاً الفوز الوحيد لسامبدوريا طوال العام. وللعثور على فوز آخر خارج ملعب ماراسي، يتعين علينا العودة إلى أكتوبر 2024. الضربة القاضية لمشجعي السامبدوريا هي سلسلة النتائج السلبية التي بدأت بمباراة مانتوفا - سامبدوريا 2-1. بعد الفوز على بادوفا في عيد الحب، جاءت 4 هزائم وتعادلان. في المجموع، حصل الفريق على نقطتين من أصل 18 نقطة متاحة، وهو متوسط يؤدي إلى الهبوط المباشر دون المرور بالمرحلة التمهيدية، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن المنافسين الآخرين يسيرون بخطى ثابتة. يكفي أن نذكر أن بيسكارا، التي كانت في ذيل الترتيب طوال موسم 2025/2026، حصدت 11 نقطة من أصل 15 نقطة متاحة في آخر 5 مباريات.





وفي خضم ذلك، تم إقالة الثنائي فوتي-جريجوتشي، اللذين بدا أنهما غير قادرين على قيادة سامب، وقرر النادي تعيين لومباردو مدرباً "بشكل مؤقت". ويوجه الجمهور الشكر إلى أسطورة سامب على الشجاعة التي أظهرها في تولي هذه المهمة الصعبة في هذا الوقت. "كان الأمر يتطلب شجاعة ومواصفات، وهي ما تفتقر إليه سامب منذ أغسطس 2024، والأمل هو أن يتمكن بوباي من إقراضها بعضًا من صفاته". لكن لا أحد يعرف إلى متى سيبقى لومباردو في منصبه: لم تصرح الإدارة أبدًا بوضوح عما إذا كان اختيار بوباي نهائيًا أم لا.





وجاء في البيان الذي صدر لإقالة الثنائي السابق ما يلي: "تم تكليف المساعد الفني أتيليو لومباردو بإدارة الفريق مؤقتاً، في انتظار التوصل إلى حل دائم". ومنذ ذلك الحين، لم يتم نشر أي تفاصيل أخرى، في خطأ اتصالي آخر من سلسلة لا تنتهي، قادر على توفير المزيد من الأعذار لمجموعة فقدت مسؤوليتها بالفعل وبيئة أصبحت مخدرة ومذهولة وغير قادرة تقريبًا على الشعور بأي شيء عندما يتعلق الأمر بـ"سامب". الشعور السائد هو أنه من الصعب إجراء تغيير آخر بعد فترة التوقف، بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح، حتى وإن لم يصدر بعد موقف رسمي في هذا الشأن كما ذكرنا.





مسؤوليات المالك الحالي واضحة. يكفي أن نذكر أن الثنائي مانفريدي-تي تمكن، خلال ثلاث سنوات من الإدارة، من جعل النادي يعيش أسوأ موسمين في ثمانين عاماً من التاريخ، وهو نادي اعتاد تاريخياً على المشاركة في أهم مسارح كرة القدم الإيطالية (تحتل سامبدوريا المرتبة العاشرة في الترتيب "الكلية" للدوري الممتاز، ولديها 66 موسمًا قضتها في الدوري الإيطالي من أصل 80 موسمًا في تاريخها). "إنجاز" تم تحقيقه بالفعل في يونيو 2025 مع خطر حقيقي بتكراره في مايو 2026. ومع ذلك، يؤكد مشجعو البلوسيركيتي أن كرة القدم في الواقع بسيطة: سلسلة من الأخطاء تنتج سلسلة من المواسم السيئة، والشعور السائد في الجنوب هو أننا نشاهد فيلمًا (رعب) سبق أن شاهدناه. ولكن عندما تضيء الأضواء، سيكون الجسد الملقى على الأرض هو جسد نادي سامبدوريا. يجب التدخل فورًا، وليس من المؤكد أن ذلك سيكون كافيًا لإنقاذ النادي.







