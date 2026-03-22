سامبدوريا - أفيليانو، تقييمات CM: بييريني يفعل ما يشاء، وبرونوري يصنع هدفاً من العدم. لومباردو شجاع

سامبدوريا - أفيلينو 2-1

سامبدوريا:

مارتينيلي 6,5: في الدقيقة 30، في أول فرصة لأفيلينو، أنقذ الموقف بقدمه أمام سوناس، الذي ترك حراً في منطقة الجزاء. صحيح أنه أخطأ في العديد من التمريرات، لكنه كان حاضراً عندما احتاج إليه الفريق. كان هدف بياسكي مستحيلاً التصدي له.

دي باردو 5.5: سريع وذو رد فعل سريع، حرس الجانب جيدًا حتى قرر محاولة استباق توتينو بشكل غير متوقع. تجاوزه اللاعب السابق في سامبدوريا بحركة فيرونيكا، ففقد التوقيت وترك فجوة انقض عليها سالا، محرزًا الهدف الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية. خطأ كلفه نصف درجة.

بالما 7: يقظ ومركّز، قوي بدنيًا عند الحاجة، ويسمح لنفسه ببعض الحرية بالكرة. من انطلاقة له في الشوط الثاني تنشأ هجمة مرتدة مثيرة للسامب، لكن للأسف بييريني يجد دافارا في طريقه. بعد بضع دقائق، يقفز عاليًا على عرضية بييريني ويسجل الهدف الثاني. كان يستحق 7 حتى بدون الهدف.

فيتي 5.5: في قلب الدفاع، عليه أن يقود الخط الخلفي. فشل في إيقاف سوناس في أول فرصة للضيوف؛ وفي الشوط الثاني، حرمه من التسجيل فقط تصدي رائع من الحارس رقم 1 للفريق المنافس. لكن بياسكي تغلب عليه عندما سجل أفيلينو الهدف الثاني.

جيوردانو 6: أعاده لومباردو إلى دوره الطبيعي، وهو الظهير. بقي متجمدًا إلى حد ما: هجمات سامبداوريا جاءت بشكل أساسي من الجهة اليمنى. لكنه أظهر تنظيمًا وتركيزًا.

كونتي 6.5: بذل جهدًا كبيرًا، ورافق زملائه في كل مكان، وركض أيضًا من أجل ريتشي. خرج بعد أن بذل كل ما في وسعه وحصل على تصفيق جماهير فيراريس في لحظة مثيرة للغاية.

(من الدقيقة 37 من الشوط الثاني هندرسون s.v.)

ريتشي 6: حل محل إسبوزيتو الموقوف ليكون العقل المدبر للفريق. لعب بهدوء، ولم يسرع وتيرة اللعب لكنه قدم أداءً مقبولاً.

بيجيتش 5.5: في الشوط الأول كان متوارياً عن الأنظار بعض الشيء؛ وفي الشوط الثاني، تسبب بخرقين، أحدهما من موقع ممتاز لركلة بييريني اليمنى. كان أقل تألقاً من المعتاد.

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني باراك بدون تقييم: استحوذ على الكرة مرتين عندما اضطرت سامب إلى إبطاء وتيرة اللعب)

بافوندي 5: كان محور الانتقادات في الاحتجاجات العنيفة قبل المباراة، حيث تم استخدامه كمثال على بعض السلوكيات التي اعتبرها المشجعون غير لائقة. لومباردو يمنحه الثقة ويضعه في التشكيلة الأساسية. يبقيه في الملعب لشوط واحد، ثم يستبدله بعد 45 دقيقة من الأداء الخافت.

(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني شيروبيني 6,5: ظهر وهو يعمل في منطقة الجزاء على الكرة التي مررها برونوري بالخارج عندما أوقع ميسوري اللاعب رقم 99 أرضًا. بذل جهدًا كبيرًا وجرّب أيضًا بعض المراوغات المثيرة للاهتمام).

بييريني 7: كم افتقدناه. في البداية كان الأكثر نشاطًا بين زملائه: من الواضح أن قدراته الفنية تفوق الآخرين في هذا الدور، كما أنه يحاول اللعبات الصعبة. يتحمل أيضًا بعض المخاطر الزائدة، مثل عندما يحاول المراوغة على حدود منطقة الجزاء الخاصة به فيُسرق منه الكرة ثم تمرر إلى سوناس، لكنه الوحيد القادر على تحمل مثل هذه المسؤوليات. في الشوط الثاني، سدد كرة ثابتة نحو المرمى، لكن حارس مرمى الفريق الضيف وقف في طريقه. بفضل مهاراته الفنية، حول ركلة ركنية في منتصف الشوط الثاني إلى تمريرة رائعة لـ بالما. ثم أظهر لمحات من براعته وإدارته المثالية للكرة: عنصر أساسي لفريق دوريا.

برونوري 7: مع انطلاق المباراة، اشتكى من دفعة داخل منطقة الجزاء لم يلاحظها الحكم تشيفي. عانى حتى نهاية الشوط الأول، حيث كان محاطًا بدفاع الفريق الأخضر والأبيض. ولم ينجح في الانطلاق على الجناح وإرسال عرضية جيدة إلا في نهاية الشوط الأول، لكن للأسف وصلت الكرة إلى رأس بافوندي، الأقصر في الملعب، الذي لم يتمكن من توجيهها إلى الشباك. في بداية الشوط الثاني، حصل على ركلة جزاء، ثم ألغيت بسبب التسلل، لكن قدمه كانت ساخنة وهذا واضح. في الدقيقة 26، مرر له بييريني الكرة: حاول اللاعب رقم 99 أولاً تسديدة مائلة تم صدها، ثم استعاد الكرة ومن موقع جانبي سجل هدف 1-0.

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، كودا، لم يشارك: مثل باراك، شارك قليلاً في الدقائق الأخيرة)





المدرب لومباردو: يراهن على كل شيء، ويغير التشكيلة ليقدم سامبدوريا ذات طابع هجومي بأربعة مدافعين وثلاثة لاعبي وسط يدعمون المهاجم. الشجاعة تُكافأ: سامبدوريا تلعب شوطاً أول متوتراً، متصلبة من الخوف، لكن في الشوط الثاني، يضغط المدرب على الأوتار الصحيحة ويظهر روح أخرى على الفور. الركلة الجزائية التي لم تُحتسب لصالح برونوري كانت مجرد مقدمة لما حدث بعد ذلك بقليل: إبداع من اللاعب رقم 99 ورأسية من بالما سمحتا للبلوسيركيات بالعودة إلى الفوز في ملعب فيراريس، مما أعاد إحياء الصراع على البقاء في أجواء مشحونة. مهما كان ما سيحدث، يثبت المدرب مرة أخرى أنه قوي البنية ومستعد لتحمل المسؤولية. الآن على الآخرين أن يحذوا حذوه.





أفيلينو

دافارا 6,5

ميسوري 5,5

سيميتش 5.5

إيزو 5,5

سالا 6

بيساجيو 5,5

(31' من الشوط الثاني د'أندريا لم يشارك)

بالميرو 5,5

(31 دقيقة من الشوط الثاني: لو بورغن، لم يسجل)

سوناس 6

بالومبو 5,5

(31' الشوط الثاني توتينو لم يشارك)

روسو 5,5

باندولفي 5

(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني بياسكي 7)

المدرب بالارديني 5,5