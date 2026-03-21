سامبدوريا، احتجاج في بوجلياسكو: تحذيرات للاعبين الذين شوهدوا في ملهى ليلي، هتافات ضد الإدارة، وتوزيع ذاكرة USB على الجميع. الكواليس

تجمع ما بين مائتين وثلاثمائة من مشجعي سامبدوريا، معظمهم من المجموعات المنظمة التابعة لـ«جراديناتا سود»، صباح اليوم أمام بوابات مركز «موغنايني» الرياضي في بوجلياسكو لتنظيم مظاهرة احتجاجية حادة ضد النادي والفريق. وقد جرت المظاهرة، التي حظيت بحضور قوات الأمن التي أرسلت سيارتين من الشرطة وسيارة واحدة من الكارابينيري، بينما كان الفريق يجري تدريباته على الملعب العلوي، عشية مباراة الدوري ضد أفيلينو المقررة غدًا على ملعب فيراريس.





وقد وجه المشجعون هتافات وشعارات ضد مالكي النادي، مع الإشارة بشكل خاص إلى المساهم جوزيف تي، والرئيس ماتيو مانفريدي، وووكر، والرئيس التنفيذي لقسم كرة القدم جاسبر فريدبرغ، بالإضافة إلى أداء الفريق، الذي حصد نقطتين فقط في آخر ست مباريات ويواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة. خلال المظاهرة، التي استمرت حتى نهاية التدريب، تم استخدام قنابل دخان ومفرقعات دون عواقب، مصحوبة بدعوات صريحة للاعبين لـ "إظهار شجاعتهم" وهتافات مثل "أنقذوا أنفسكم واختفوا".

كما وقع اللوم على بعض اللاعبين في الفريق، ومنهم سيموني بافوندي، في حين تم استثناء المدرب الجديد أتيليو لومباردو وطاقمه، والمدير الرياضي أندريا مانشيني، والمسؤول الإداري جيوفاني إنفيرنيزي. خلال الاحتجاج، تم انتقاد بعض اللاعبين بسبب افتقارهم المزعوم للمهنية. وعلى وجه الخصوص، لم يعجب أحد موقف بعضهم، الذين "شوهدوا" في ملهى ليلي في العاصمة عشية مباريات تعتبر حساسة للغاية. كان النداء الموجه إلى هؤلاء اللاعبين واضحاً للغاية: "عليكم أن تتدربوا في المنزل حتى تنقذوا الفريق"، مصحوباً بتحذيرات صريحة مثل "في المرة القادمة التي ترغبون فيها بالذهاب للرقص قبل المباراة، تذكروا اليوم وتذكرونا".





كانت بعض الهتافات قاسية بشكل خاص ولم تخلو من الإشارة إلى حوادث سابقة: وفقًا لما ظهر، كانت هناك بالفعل مواجهات سابقة بين المشجعين المتطرفين واللاعبين، لكنها تبين أنها عديمة الجدوى. وخلال الصباح أيضًا، تم تسليم اللاعبين والطاقم الفني ذاكرة USB تحتوي على صور هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي، والذي تم تجنبه بفضل مباريات التصفيات، بهدف استخدامها كتحذير قبل نهاية الدوري.





حوالي الساعة 13:00، وعند انتهاء الحصة التدريبية الأخيرة، توجه اللاعبون إلى بوابات الملعب للقاء مباشر مع المشجعين، الذين حذروا من احتمال اندلاع احتجاجات جديدة في حال تسجيل نتائج سلبية أخرى. بالنسبة لمباراة الغد، طُلب أيضًا ألا يظهر أي لاعب أمام المدرجات في حالة الفوز: فقد تم الإعلان عن إهانات أثناء الإحماء، بينما سيكون هناك دعم للفريق طوال التسعين دقيقة. تم الإعلان عن الاحترام فقط للومباردو وطاقمه، بما في ذلك مانشيني.





كما تم تعليق بعض الملصقات في بوجلياسكو، وهي نسخة معدلة من ملصق فيلم "صمت الأبرياء"، تم تعديلها بعبارة "صمت العاجزين" وصور مانفريدي وتي وووكر. تأتي هذه الاحتجاجات، التي تم الإعلان عنها أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في لحظة حساسة للغاية من موسم بلوتشيركيتا، وتسبق مباراة ضد أفيلينو، التي تعتبر حاسمة في صراع البقاء. ولم تستبعد المجموعات المنظمة القيام بمبادرات أخرى بعد المباراة في حالة النتيجة السلبية.