سامبدوريا، اجتماع للجماهير: احتجاج على الإدارة، ودعم للفريق، وعريضة من أجل كرة قدم «عادلة وشعبية»

مبادرة مهمة تلك التي اتخذتها جماهير سامبدوريا المنظمة، التي اجتمعت مساء أمس، كما كان متوقعاً منذ بضعة أيام، في موقع رمزي إلى حد ما، وهو «لارغو يو. سي. سامبدوريا»، أمام المدرج الجنوبي، من أجل حوار بين جميع الأطياف التي تتعايش في قلب مشجعي «الدوريانيين». تم تنظيم المبادرة من قبل مجموعات المشجعين في المدرج الجنوبي، وتأتي في سياق أجواء الاحتجاج التي ترافق الأجواء في سامبدوريا منذ أشهر. خلال اللقاء، تم رفع لافتة "أبعدوا أيديكم عن سامبدوريا"، رمزاً للموقف المتخذ تجاه الإدارة الحالية.





خلال الاجتماع، أكد المشجعون أن الاحتجاج سيستمر خلال الأسابيع المقبلة، بأشكال مختلفة. "موقفنا تجاه الملاك لا يزال قائماً، نحن نحتج وسنواصل ذلك ليس فقط باللافتات والهتافات، بل في الشوارع وبشكل شخصي. يجب أن نكون شوكة في جانبهم"، حسبما نقلت صحيفة Il Secolo XIX. كما أوضحت المجموعات المنظمة موقفها تجاه الفريق، مؤكدة على التمييز بين الاحتجاج ضد النادي ودعم اللاعبين خلال المباريات. لكن هذا الدعم سيقتصر على 90 دقيقة من المباراة فقط.

مع اقتراب نهاية الموسم، يظل الرسالة مرتبطة بشكل أساسي بضرورة دعم الفريق في الملعب. "إنهم لا يستحقون العناق والتشجيع الحار في نهاية المباراة. لكن ليكن واضحاً أنه عندما تلعب سامب، لا يزال هناك حاجة إلى ملعب ممتلئ، وإذا لم تسر الأمور كما ينبغي، فسوف نُسمع صوتنا. لكن الآن، هناك 9 مباريات حاسمة ونحن بحاجة إلى الجميع". لم ترد أي تعليقات بشأن التغيير الأخير في القيادة الفنية، مع الانتقال من إدارة فوتي-جريجوتشي إلى الحل الداخلي مع لومباردو. خلال اللقاء، تم الإعلان أيضًا عن إطلاق عريضة من أجل كرة قدم "أكثر عدلاً وشعبية"، والتي سيتم تقديمها خارج الملعب بدءًا من مباراة السبت. سيكون بالإمكان التوقيع في أكشاك مخصصة خارج الملاعب أثناء المباريات، وهي مبادرة انطلقت من مشجعي سامديا ومن اقتراح مشابه من مشجعي أريتسو، لكنها ستشمل العديد من الأندية في أنحاء إيطاليا.