سالم الهاجري يؤكد جاهزية لاعبي السد لمواجهة السيلية

السد يواجه السيلية ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سالم الهاجري لاعب السد القطري عن مواجهة فريقه أمام السيلية ضمن منافسات دوري نجوم قطر، واصفًا إياها بالصعبة.

ويواجه السد نظيره السيلية، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، حيث يسعى السد للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وقال الهاجري في تصريحات صحفية: "نسعى لتحقيق الفوز أمام السيلية، فريق صعب للغاية ذو قيمة عالية، ولا توجد أي مباراة سهلة في الدوري".

وأضاف: "ندخل جميع المباريات في الموسم الحالي من أجل الفوز فقط لمواصلة المشوار نحو منصة التتويج لدوري نجوم قطر".

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وتابع الهاجري: "علينا التركيز جيدًا خلال المباريات المقبلة من أجل حسم النقاط وعدم التفريط في أي نقطة خلال المرحلة المقبلة".

ويسعى السد لتحقيق الفوز على السيلية لاعتلاء صدارة دوري نجوم قطر، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، ويوجد في المركز الأول العربي ووصيفًا له الغرافة برصيد متساوي 10 نقاط من 4 مباريات.