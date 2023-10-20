سالم الدوسري معلقًا على إلغاء هدفه أمام الخليج: لست ساحرًا!

الدوسري سجل هدفًا أمام الخليج وألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو

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أبدى سالم الدوسري نجم الهلال رفضه لقرار الحكم إلغاء هدفه أمام الخليج خلال مباراة الطرفين ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الرياض.

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الهلال نجح في تخطي خصمه بهدف ألكسندر ميتروفيتش وقد سجل الدوسري هدفًا ثانيًا عند الدقيقة الـ74 لكن الحكم رفض احتسابه بحجة خروج الكرة من الملعب قبل تسديدها بواسطة اللاعب السعودي، وقد صمم على قراره عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

الدوسري أبدى سعادته بالفوز المهم والصعب على الخليج وكذلك الوصول لصدارة جدول الترتيب، وحين سُئل عن الهدف الملغي قال لمراسل قنوات SSC السعودية "لا يمكن للكرة أن تكون قد تخطت خط الملعب وخرجت".

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أضاف "لست ساحرًا لأدخل الكرة المرمى من خارج الملعب، كيف يحدث هذا! قد تكون نصف الكرة خرجت بالفعل لكنها لم تخرج بشكل كامل وأنا واثق من ذلك. الحكم اتخذ قراره وأنا ضده تمامًا، لم أر اللقطة لكني أكرر أنني لست ساحرًا لأسجل هدفًا بتلك التسديدة والكرة خارج الملعب".

فوز الهلال رفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن التعاون.

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