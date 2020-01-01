سالم الدوسري ضمن المرشحين لأفضل لاعب في آسيا

الدوسري سيكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا العام الجاري.

كشفت تقارير صحفية محلية عن نبأ سار للاعب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، بشأن جائزة أفضل لاعب في آسيا 2020.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فأن الدوسري سيكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا العام الجاري.

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الصحيفة أشارت إلى أن اللجنة المختصة في اختيار قائمة المتنافسين على “جائزة أفضل لاعب في آسيا 2020” بدأت في تجهيز قائمة أولية.

وأكدت الصحيفة بحسب مصادرها أن القائمة الأولية قد أصبحت جاهزة، والتي تضم عشرة لاعبين، سيُعاد تقييمها فور استئناف المنافسات الآسيوية.

ومن المُقرر أن يتم اختيار ثلاثة لاعبين بعد ذلك، وإعلان أسمائهم مطلع نوفمبر المقبل، على أن يُتوَّج الفائز في حفل الاتحاد الآسيوي مطلع ديسمبر المقبل.

التقارير أشارت إلى وجود اسم عربي أخر وهو أحمد الظفيري لاعب نادي القادسية الكويتي والمنتخب الكويتي.

كذلك توقعت تواجد الثلاثي المتنافس على الجائزة الموسم الماضي وهم القطري أكرم عفيف و الإيراني علي رضا بيرانوند والياباني تومواكي ماكينو.

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يُذكر أن الدولي القطري أكرم عفيف كان قد حسم جائزة أفضل لاعب في آسيا العام الماضي 2019.