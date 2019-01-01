سالم الدوسري : الهلال فريق كبير ويستحق التواجد مع أفضل أندية العالم

يستعد الزعيم الهلال بطل دوري أبطال آسيا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا السبت

عبر اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي عن فخره بتواجد فريقه في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الزعيم الهلال بطل دوري أبطال آسيا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا السبت على ملعب خليفة الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة الفريقين قال الدوسري في تصريحاته للصحفيين : "الهلال ظهر بشخصية كبيرة في البطولة وقدم أداءً رائعًا أمام الترجي في المباراة الأولى وكذلك أمام فلامنجو البرازيلي في المباراة الثانية، ولكن التوفيق لم يكن حليفهم".

وأضاف الدوسري : "الهلال فريق كبير ولعبنا بروح عالية في أخر مباراة أمام فلامنجو ولكن تفاصيل صغيرة جدًا حسمت المباراة لصالح المنافس".

وعن طموح الفريق قبل مواجهة مونتيري قال الدوسري : "بالتأكيد سندخل المباراة بكل قوة من أجل الحصول على المركز الثالث فنادي الهلال يستحق ذلك كونه أحد أفضل الفرق في البطولة".

وردًا على الفارق الفني بين الفرق العربية والفرق اللاتينية قال : "بالعكس ظهرنا بشكل جيد أمام فلامنجو، وأخطاء بسيطة هي من كلفتنا الخسارة، والمباراة أثبتت للجميع إننا قادرون على مجاراة أي فريق نلعب أمامه".

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يُذكر أن نادي الهلال كان قد خسر في نصف نهائي البطولة أمام نادي فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3\1، وقدم الزعيم مباراة كبيرة جدًا في الشوط الأول.