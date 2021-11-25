"سالم الدوسري الأفضل في آسيا .. ويستحق اللعب في سويسرا مثل صلاح"

يرى الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، أن سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، يستحق الاحتراف خلال الوقت الحالي في أحد الدوريات الأوروبية، متحدثًا عن الصعوبات التي واجهته حتى أصبح الأفضل في آسيا.

سالم الدوسري صاحب الـ30 عامًا، قاد الهلال للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "سالم الدوسري مثال يحتذى به، نتذكر منذ أكثر من موسم، الضغوطات التي تعرض لها من جانب جماهير الهلال، ولكن لأنه مؤمن بموهبته نرى اليوم سالم أفضل لاعب في القارة الآسيوية لأنه متكامل وداخل الملعب أدواره كبيرة سواء مع فريقه أو المنتخب".

الإعلامي الرياضي واصل: "ما تعرض له سالم رسالة لكل لاعب وموهوب، إذا كانت لديك الموهبة عليك أن تؤمن بها وبنفسك مهما كانت الضغوطات عليك أن تعمل عليها، وتحول الأمر الآن من هجوم كبير إلى أن يكون الأفضل في فريقه وآسيا".

واستطرد قائلًا: "الدوسري تعرض لظلم كبير بقرار الاتحاد الآسيوي بحجب جائزة أفضل لاعب آسيوي، وأعتبره أفضل لاعب آسيوي غير متوج بتلك الجائزة".

تركي الغامدي: سالم الدوسري مثال لأي لاعب وهو أفضل لاعب آسيوي غير متوج بالجائزة كما أنه يستحق أن يلعب في الدوري السويسري#وليد_الفراج: اذا السويسري خله بالهلال



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تركي الغامدي تابع: "أتمنى أن أرى سالم الدوسري خارج الهلال في أوروبا، لأنه في مرحلة نضج ووصل إلى مرحلة أنه يستحق اللعب في الدوري السويسري مثل بداية النجم المصري محمد صلاح".

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واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: "لدينا مشكلة أننا لا نريد أن نتدرج، ونريد أن يخرج اللاعب من الدوري السعودي إلى فريق كبير، وسالم الدوسري مازال أمامه أكثر من موسمين لتقديم افضل ما لديه في أوروبا".