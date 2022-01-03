"سالم الدوسري أحدها .. 3 أسباب لتألق باهبري مع الشباب بعد فشله مع الهلال"

يعيش هتان باهبري موسمًا رائعًا مع الشباب الذي انضم له من الهلال بداية الموسم الجاري، وقد أوضح الناقد الرياضي عبد الثقيل أن هناك 3 أسباب خلف تألق اللاعب السعودي.

هتان نجح في إحراز هدف حاسم في مباراة انتصار الشباب الأخيرة على الأهلي في الدوري السعودي 4-3، وهو ما ساعد الليوث على مواصلة مطاردة الاتحاد في الصدارة بفارق نقطة واحدة.

ما هي أسباب تألق باهبري مع الشباب بعد فشل تجربة الهلال؟

الإعلامي تركي العجمة مذيع البرنامج أكد أن هتان باهبري يُقدم هذا الموسم أداءً مختلفًا تمامًا عما كان يُقدمه في المواسم الأخيرة مع الهلال، وقد وافقه الناقد الرياضي عبد الثقيل وأشار إلى أن اللاعب بصم على العديد من أهداف الليوث في المباريات الأخيرة من الدوري.

وأوضح الثقيل أن هناك 3 أسباب لهذا التغير في أداء باهبري، منها ارتياحه من الضغوطات التي كان يجدها في الهلال جراء المقارنة المستمرة مع نجوم الفريق وخاصة سالم الدوسري.

وأضاف "3 أسباب لتألق هتان مع الشباب، الأول هو التوظيف المناسب له في الملعب، الثاني هو تراجع الضغوطات التي كان يُعاني منها في الهلال بسبب المقارنات الدائمة بينه وبين نجوم الفريق وخاصة سالم الدوسري، فيما الثالث تغيره هو شخصيًا وتحوله للاعب يُفضل الأداء الجماعي على الفردي".

كيف كانت مسيرة باهبري مع الهلال، وماذا قدم مع الشباب هذا الموسم؟

صاحب الـ29 عامًا لعب 50 مباراة مع الهلال في جميع البطولات لم يُسجل خلالها سوى 5 أهداف وصنع مثلها، ولم يُسجل باهبري أي هدف في الدوري السعودي بالقميص الأزرق، إذ اكتفى بـ3 تمريرات حاسمة طوال 27 مباراة.

اللاعب أجاد في دوري أبطال آسيا، حيث لعب 18 مباراة سجل بها 4 أهداف وصنع 3.

لعب باهبري هذا الموسم مع الشباب 11 مباراة في الدوري السعودي، ترك بصمته خلالها على 8 أهداف بإحراز نصفها وصناعة النصف الآخر.

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