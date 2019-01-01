المدير الرياضي لسالزبورج يزف خبرًا سارًا لمطاردي هالاند

هل يكون هالاند أغلى صفقة في الصيف المقبل؟

زفّ كريستوف فريود، المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، بشرى سارة للفرق التي تسعى للتعاقد مع هداف فريقه، إيرلينج هالاند.

هالاند سجل في أول 5 مباريات له في دوري أبطال أوروبا لينافس على صدارة الهدافين وينفرد برقم قياسي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ لايبزيج يمتلك أفضلية التعاقد مع هالاند بشرط جزائي يصل إلى 30.2 مليون يورو فقط مما يجعل الفريق الألماني الأقرب للحصول على اللاعب في الصيف المقبل.

ولكن، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، نفى المدير الرياضي وجود هذا البند بقوله: "لا نمنح أبدًا أفضلية لفريق على الآخر للتعاقد مع أحد اللاعبين. هذا الأمر لم يحدث من قبل ولن يحدث أبدًا".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ سالزبورج حدد مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب لأي نادي يقرر التعاقد معه.

وتشير المصادر إلى أنّ مانشستر يونايتد هو الاقرب لضمه في ظل تشجيع والده للنادي الإنجليزي كما أثارت زيارة الوالد لمقر تدريبات الشياطين الحمر المزيد من الشكوك.

وبجانب مانشستر يونايتد، فإن ريال مدريد ويوفنتوس يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب كما أنّ برشلونة كان يراقب المهاجم الشاب ولكنّه انسحب من المفاوضات بسبب التمسك بمبلغ 100 مليون يورو.

هالاند سجل 15 هدفًا في 12 مباراة بالدوري النمساوي كما يمتلك 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال أول 5 جولات فقط لينافس روبرت ليفاندوفسكي على صدارة الهدافين.