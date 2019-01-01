سالجادو: أريد العمل كمدير فني الفترة القادمة

لاعب ريال مدريد السابق يرغب في دخول التدريب

أكد ميشيل سالجادو، لاعب ريال مدريد السابق انه يتطلع إلى العمل كمدير فني خلال الفترة القادمة.

ويتواجد سالجادو حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات حفل جائزة جلوب سوكر.

وقال الإسباني في تصريحات تلفزيونية: "إنها فترة مميزة بالنسبة للإمارات، كريستيانو دائماً متواجد سيكون من الصعب أن يتكرر لاعب مثله، ميسي أيضاً لاعب يجب أن نستمتع بأدائه".

وواصل: "بالنسبة للاعبين يكون هناك دافع كبير عندما تتواجد الجوائز الفردية، صحيح أن كرة القدم لعبة جماعية ولكن هناك بعض الأفراد يجب أن نجازيهم".

وتابع: "اشتقت إلى العودة والمنافسة في كرة القدم من جديد، لقد بدأت في إسبانيا الآن لدي أكاديمية خاصة وأريد أن أسلك مجال التدريب أنا أقوم بعمل جيد مع الأطفال ستروني".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ 44 عاماً، خاض فترة تدريبية مع المنتخب المصري كمدرب أثناء تولي خافيير أجيري تدريب الفراعنة.