ساكي يطالب جماهير ميلان بالصبر على جيامباولو

نتائج محبطة لجماهير الروسونيري لكن أسطورة النادي يؤمن بالتحسن

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

طالب أريجو ساكي أسطورة ميلان الإيطالي، جماهير الفريق بالصبر على المدرب الجديد ماركو جيامباولو.

ميلان يعاني من سلسلة نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، بعد خسارته من إنتر وتورينو في آخر جولتين بالدوري.

ساكي قال في تصريحات للاجازيتا ديلو سبورت:"جيامباولو أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية للمستقبل".

وأضاف:"مالديني قارن هذه البداية بما حدث في 1987 والذي انتهى بتحقيق لقب الاسكوديتو، أتمنى أن يعيد التاريخ نفسه".

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وتابع:"يمكنني القول أن جيامباولو يبدو كرهان أفضل مني عندما دربت الفريق في 1987، يمتلك خبرة في جميع درجات إيطاليا لسنوات طويلة".

واستكمل:"يتميز بلعب كرة قدم ممتعة وجميلة، أسلوبه مثير للاهتمام وجذاب ولديه مجموعة صغيرة من اللاعبين قادرة على التطور".

ويستعد ميلان لمواجهة فيورنتينا بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي هذا الأسبوع، وهو في المركز الثالث عشر بـ6 نقاط فقط.