ساكي: وصول ساري إلى يوفنتوس سيكون نقطة تحول في الكالتشيو

مدرب ميلان السابق أريجو ساكي يتحدث عن عن احتمالية تدريب ماوريسيو ساري ليوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أريجو ساكي مدرب نادي ميلان ومنتخب إيطاليا في التسعينات إن انتقال ماوريسيو ساري إلى تدريب يوفنتوس سيشكل نقطة تحول للدوري الإيطالي.

وكان أريجو ساكي أحد أشد المعجبين بالطريقة التي يلعب بها ساري منذ أن كان في نابولي ومنذ بدايته الاحترافية في إيطاليا مع إيمبولي.

وفي الفترة الأخيرة، قالت العديد من المصادر الموثوقة في إيطاليا وخارجها إن ماوريسيو ساري بات قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة يوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

وحول ذلك، قال أريجو ساكي إن تولي ساري تدريب يوفنتوس سيشكل نقطة تحول كبرى لكرة القدم الإيطالية ولمنافسات الكالتشيو في الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لا يمكن إحياء كرة القدم الإيطالية من قبل نادٍ واحد فقط. لم يتم تحديث كرتنا حتى الآن، ربما باستثناء نابولي، الذي يعد أحد الأندية القليلة التي تم تحديثها"

وتابع: "الأسلوب الذي يلعب به ساري غير معتاد بالنسبة ليوفنتوس، وتحول اليوفي إلى هذه الفلسفة سيشكل تغييرًا جذريًا في خريطة الكرة الإيطالية"

يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد ترك إيطاليا بداية الموسم المنصرم وتوجه صوب إنجلترا، ليحقق لقبه الأول كمدرب بتتويجه بالدوري الأوروبي.