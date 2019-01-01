ساكي: ساري سيواجه المشاكل في يوفنتوس

أريجو ساكي المدير الفني الأسبق للميلان يؤكد أن المدرب الجديد ليوفنتوس ماوريزيو ساري سيواجه مشاكل عديدة في صفوف البيانكونيري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أريجو ساكي المدير الفني الأسبق لنادي ميلان أن المدرب الجديد ليوفنتوس ماوريزيو ساري سيواجه الكثير من المشاكل خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساكي لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورتس" وأكد خلالها أن عمل ساري في يوفنتوس سيكون أمامه بعض العقبات.

وقال ساكي: "بشكل محتم سيتعرض ساري للمشاكل في يوفنتوس، السبب في ذلك أن نجوم الفريق كما هو الحال في تشيلسي يرفضون التجديد ولا يرحبون به".

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وأضاف: "سيكون على النادي عبء كبير في تقديم كل الدعم للمدير الفني الجديد، كما كان الحال في ميلان عندما وصلت لهناك أول مرة في ثمانينات القرن الماضي، لكن على أي حال أرى أن أنيللي قام بعمل رائع بالتوقيع مع ساري، هو يقدم الكثير لكرة القدم الإيطالية".

وأكمل: "فكرة أنه قام بتعيين ساري مديرًا فنيًا تؤكد أنه لا يزال يريد أن يحقق الانتصارات، ويسعى لفعل ذلك بكرة قدم جميلة".

واختتم تصريحاته: "ساري لا يتوصل بشكل جيد مع اللاعبين لكنه رغم ذلك شخص صادق ويقول لك ما الذي يفكر فيه أمام وجهك، لو اقتنع الجميع في النادي بما يقدمه سيمتعنا يوفنتوس لسنوات".

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جدير بالذكر أن ساري كان قد انضم لتدريب يوفنتوس قبل أيام خلفًا للمدرب السابق للفريق ماسيمليانو أليجري الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم.