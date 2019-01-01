ساكي: جوارديولا اشتكي لي من فضائح ريال مدريد

ساكي تم تكريمه هو فريقه ميلان الخاص به

هيثم محمد تويتر

عاد أريجو ساكي، المدير الفني الإيطالي، للحديث عن وقته في تدريب ميلان وكشف عن حديث مثير دار بينه وبين بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن لقاء ريال مدريد وقتها.

ساري تم تكريمه هو وفريق ميلان الذي بسط سيطرته في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات على الكرة الإيطالية والأوروبية، وذلك في مهرجان ترينتو الرياضي.

تقارير: وكيل ألماني يعرض محمد النني على ميلان الإيطالي

وقال ساري أثناء تكريمه: "حظيت بفرصة العمل في هذا الفريق الرائع والمجموعة المثالية، أتذكر أننا سجلنا هدفاً في مدريد من 24 تمريرة، ولكن أُلغي بشكل خاطيء بداعي التسلل".

وأضاف: "جوارديولا أرسل لي الفيديو الخاص بالهدف منذ بضعة أيام وقال لي ريال مدريد يبقى ريال مدريد، فضيحة، العقلية الانتصارية تصنع الفارق دائماً".

وحول رأيه في الأوضاع بميلان هذه الأيام: "حزين لما حدث مع جيامباولو، مدرب جيد وأعرفه منذ وقته في أنكونا وأردته لمنتخب الشباب، ولكن لا تعرف ماذا يدور خلف الأبواب المغلقة".

وختم: "أعرف بوبان ومالديني جيداً، بوبان من الأفضل كان في مركزه كلاعب بالعالم، ومالديني عملت معه كلاعب في المنتخب أيضاً، أتمنى لهما النجاح في ميلان".

ميلان يتحرك من أجل سيليك

وأعلن ميلان في الأيام الأخيرة إقالة ماركو جيامباولو وتعيين ستيفانو بيولي مدرباً للفريق الأول بعد مرور سبع جولات من مسابقة الدوري.