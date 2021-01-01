ساكا ومارتينيلي ورو .. هل وجد أرتيتا مفتاح نجاح مشروعه في آرسنال؟

تحول كبير في النادي اللندني بسبب شباب الفريق

دخل آرسنال مواجهة تشيلسي في 26 ديسمبر الماضي، وهو على وشك إقالة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، قبل أن تتبدل الأوضاع تمامًا ويقوم الأخير بإنقاذ وظيفه بشكل لم يتوقعه الجميع.

آرسنال عانى وقتها من سلسلة سلبية على مستوى الدوري الإنجليزي، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات متتالية، بموجب تعادلين و6 هزائم.

الأمور كانت تسير نحو التخلي عن أرتيتا في حالة الخسارة من تشيلسي، ولكنه نجح في الفوز بنتيجة 3/1، ليصبح نظيره فرانك لامبارد مدرب البلوز هو المهدد بالإقالة.

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الفريق تحول من المنافسة على الهبوط، إلى الابتعاد بفارق 6 نقاط فقط عن توتنهام صاحب المركز الرابع بالدوري، لتصبح الفرصة سانحة لإنقاذ الموسم.

الاختلاف أمام البلوز كان جذريًا، حيث تخلى أرتيتا عن العديد من قناعاته، لينجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية وتصبح وظيفته في أمان حتى الآن، فكيف حدث ذلك؟

هدية كورونا

آرسنال عانى قبل مواجهة البلوز من بعض الغيابات، أبرزها دافيد لويز وويليان لمخالطتهما حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لمواطنهما البرازيلي جابرييل الذي أصيب بالوباء.

بيير أوباميانج غاب كذلك عن القائمة الأساسية بسبب الإصابة، لتصبح بمثابة المصيبة التي تحولت إلى هدية من السماء.

الغيابات دفعت أرتيتا للعب بصورة مختلفة تمامًا ضد تشيلسي، بإدخال اللاعب الشاب سميث رو ومعه بوكايو ساكا مع الاعتماد على جابرييل مارتينيلي.

شكل مختلف تمامًا للمدفعجية، بعدما تخلص من ويليان الذي يلعب من دون رغبة، ليأتي بدلًا منه شعلة النشاط مارتينيلي الذي أرهق دفاعات البلوز.

وأما لويز فدخل مكانه روب هولدينج، الذي تغير مستواه كثيرًا الفترة الماضية، بسبب الثقة التي منحها له أرتيتا على مدار الأسابيع الماضية.

جابرييل لا يمكن وضعه مع ويليان ولويز، لأنه من أفضل اللاعبين في آرسنال، ولكن بابلو ماري جعل غيابه وكأنه لم يكن، بفضل الهدوء والثبات الذي ظهر به ضد تشيلسي وبرايتون ووست بروميتش.

الإضافة

ربما منح كورونا أرتيتا فرصة تغيير بعض الأشياء بفريقه بشكل إجباري، لكنه اختار بنفسه سميث رو، بعدما اقتنع أخيرًا الإسباني بضرورة اللعب بصانع ألعاب صريح للتغلب على العجز الهجومي.

سميث رو كان الحلقة الناقصة التي افتقدها آرسنال منذ استبعاد مسعود أوزيل، متميز دفاعيًا وهجوميًا، يجيد التحرك بين الخطوط، ويتواجد دائمًا في المكان الصحيح ليساهم في حركة فريقه للأمام بدلًا من التمرير الخلفي والجانبي.

ربما يجب لوم أرتيتا على هذه الخطوة المتأخرة، حيث أضاع الكثير من الوقت باللعب بثلاثي دفاعي أو بجو ويلوك كصانع ألعاب، ولكن أن تأتي متأخرًا أفضل من أن لا تأتي أبدًا.

اللاعب الشاب كان السبب الرئيسي كذلك في عودة ألكسندر لاكازيت في أفضل حالاته، بعدما أزاح عنه الكثير من مهام الضغط على الخصم، ليستعيد اللاعب خطورته الهجومية من جديد.

المهاجم الفرنسي أحرز 4 أهداف في 3 مباريات فقط، ليصبح بطلًا لدى جماهير آرسنال التي كانت تطالب برحيله منذ بضعة أسابيع قليلة.

السؤال هنا، هل أصبح اللاعب جاهزًا للظهور بشكل أساسي؟ في الوقت الحالي لا، أرتيتا سيرتكب كارثة جديدة لو قرر عدم التعاقد مع صانع ألعاب من طراز مميز في يناير الجاري، لأن سميث رو لا يمتلك الخبرة الكافية للتألق بشكل أسبوعي، كما أن سجله في الإصابات يدعو للقلق لذلك يجب الانتظار قليلًا لظهوره كلاعب أساسي.

مستقبل آرسنال

الاتهامات كانت محيطة بالفريق اللندني الفترة الأخيرة، حول عدم كفاءة اللاعبين بالشكل المطلوب للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا وكذلك من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

الثلاثي بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي وسميث رو، نجحوا في تغيير هذه الصورة، وبالتحديد ساكا، الموهبة الاستثنائية التي نضجت بشكل أسرع من المتوقع.

صاحب الـ19 سنة نجح في صناعة 14 هدفًا وسجل 7 أهداف منذ تصعيده للفريق الأول، رقم لم يصل له أي لاعب بمركزه وعمره في النادي اللندني من قبل.

قيمته السوقية أصبحت 40 مليون يورو بعد المستوى المبهر التي يقدمه، ليصبح بمثابة الكنز الذي يمكنه قيادة آرسنال للبطولات في المستقبل.

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وأما مارتينيلي العائد من الإصابة، فلا يقل كذلك عن نظيره الإنجليزي، ولكن ربما ينقصه اللمسة الأخيرة لتكتمل الصورة النهائية لموهبته الفذة.

وبالنظر لهؤلاء مع توماس بارتي، كيران تيرني، بيرند لينو، جابرييل وألكسندر لاكازيت وبيير أوباميانج ونيكولاس بيبي لو عاد لمستواه مع ليل، سنجد أن آرسنال يمتلك النواة الكافية للمنافسة على البطولات، لديه نجوم في الحاضر ونجوم المستقبل، ومع بعض التدعيمات ربما ينتهي هذا المشروع بالنجاح ولكن بشرط البناء حول هذا الثلاثي.