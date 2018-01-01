سافيولا يكشف الفارق بين برشلونة وموناكو

سافيولا يستعيد الذكريات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد خافيير سافيولا، النجم الأرجنتيني، للحديث من جديد عن تجاربه السابقة في برشلونة وموناكو والدور الذي لعبه ديدييه ديشان، مدرب فرنسا الحالي، معه.

ولعب سافيولا مع موناكو في موسم 2004-2005 قادماً من صفوف برشلونة، وكان وقتها ديشان مدرباً لفريق الإمارة الفرنسي.

وقال سافيولا مع "لاناسيون": "تشاركت مع ديشان تجربة فريدة وهي التحول من اللعب في أمام 70 ألف متفرج لستة أو سبعة آلاف". اختيارات المحررين نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

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نهاية شهر مايو | مستقبل جريزمان شغل الفريق بعض الشيء. لقد قرر البقاء مع أتلتيكو، ولكنه اتفق على تقوية الفريق بضم عناصر جديدة.



أقنع جريزو إدارة أتلتيكو بضم توماس ليمار و جبريل سيدبي، إلا أن الأخير لم ينضم لكتيبة الأتلتي خوفاً من العامل البدني لللاعب. ✍️ pic.twitter.com/5F38dnvs9P — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

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وواصل: "في موناكو تفتد الكرة ولكن تعيش كأمير، لا يوجد ضغوط هناك مثلما هو الحال في برشلونة".

وأضاف الأرجنتيني: "ديشان كان ماهراً وذكياً للغاية وقتها، لذا لم يفاجأني تتويجه بكأس العالم الأخيرة".

وقاد ديشان فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي، وقبلها لنهائي أمم أوروبا 2016 ولكن خسر من البرتغال.