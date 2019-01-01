سافيتش على بوابتي باريس سان جيرمان ويوفنتوس

لاتسيو يفتح الباب أمام ميلينكوفيتش سافيتش للرحيل وباريس سان جيرمان ويوفنتوس أبرز المهتمين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي لاتسيو قد أعطت الضوء الأخضر لنجم وسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للرحيل عن الفريق.

وكان سافيتش قد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد نهاية الموسم قبل الماضي بعد أدائه الكبير مع لاتسيو ثم مع منتخب صربيا في كأس العالم.

وخلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، تعنتت إدارة لاتسيو في مسألة الاستغناء عن نجم وسط ميدان الفريق ووضعت مبالغ كبرى من أجل بيعه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ولكن في الميركاتو الحالي، كشفت لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إدارة لاتسيو مستعدة للنظر في العروض المقدمة من أجل اللاعب.

وفي الوقت الحالي، يبدو باريس سان جيرمان ويوفنتوس أبرز المهتمين بالتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش، وأكثر المهتمين جدية كذلك.

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يذكر أن لاتسيو كان قد حدد مبلغ 120 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه في الصيف الماضي، ولكن من المتوقع أن يكون المبلغ أقل من ذلك بكثير.