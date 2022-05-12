"سأفهم فقط بيع فرينكي دي يونج إذا كان لأسباب اقتصادية"

يعتبر لاعب برشلونة السابق، فرانك دي بور، أنه سيكون من الخطأ لنادي برشلونة السماح للاعب الهولندي فرينكي دي يونج بالخروج من الفريق.

وكانت التقارير قد أشارت في الوقت الحالي عن إمكانية مغادرة متوسط ميدان أياكس السابق، للبلوجرانا، دون تفسير واضح.

وتحدث دي بور عبر قناة "Esports Cope" موضحًا استعجابه من تلك الأخبار التي تربط مواطنه بالرحيل من النادي الكتالوني.

ماذا قال دي بور؟

قال لاعب برشلونة السابق: "يمكنني أن أفهم إذا كان الأمر يتعلق بالاقتصاد، إذا كان للنادي موارد مالية سيئة، لكن بخلاف ذلك لا أراه، لأن فرينكي دي يونج لاعب جيد جدًا".

وواصل: "برشلونة الآن نادٍ متسرع، وعادةً ما كان لديه المزيد من الصبر مع اللاعبين".

وأوضح: "أعتقد أن برشلونة بحاجة إلى فرينكي دي يونج، إنه المستقبل، وهو متعدد المواهب، وإذا سنحت له الفرصة، فعليه الاحتفاظ به".

وأضاف: "دي يونج لا يشارك في مركزه الأصلي في برشلونة، وهذا غير عادل، أنا أحب بوسكيتس، لكن حان وقت التغيير".

ماذا عن احتمالية رحيل دي يونج؟

أشار الصحفي جيرارد روميرو عن احتمالية انتقال فرينكي دي يونج من نادي برشلونة إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الصفقة قد تتم في ظل حاجة برشلونة لموارد مالية، حيث من المنتظر أن يدفع فريق الشياطين الحمر قيمة انتقال، تتراوح بين 70 إلى 80 ميلون يورو.

وهو ما قد يغضب بعض جماهير الفريق الكتالوني حاليًا، لكن القرار في النهاية يرجع للإدارة واللاعب الهولندي.

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