ساسي: لم نقدم شيئاً للزمالك حتى الآن وفقدنا نقطتين امام بيراميدز بسبب التحكيم

متوسط ميدان القلعة البيضاء يعد جمهور فريقه بالأفضل في القادم وأن الفريق هدفه دائماً الفوز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك أن فريقه خسر نقطتين في مباراته الهامة أمام بيراميدز في الدوري المصري بسبب التحكيم.

وكان الزمالك قد تعادل امام نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، في نهاية يناير الماضي ضمن المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وقال التونسي الدولي حول هذه المباراة: "مباراة بيراميدز كانت ممتعة للغاية، ومليئة بالأهداف ولكن أخطاء التحكيم حينها كلفتنا خسارة نقطتين".

وواصل: "الدوري المصري قوي للغاية وكل المباريات صعبة، وأود أن أشكر جماهير الزمالك التي دائماً تدعمني هذا يسعدني ويرفع من روحي المعنوية".

وتابع: "لم نحقق شيئاً للزمالك حتى الآن، سنتعامل مع كل المباريات على أنها مباريات كؤوس أمامنا الكثير من المباريات الصعبة، نحن دائماً نسعى للفوز في كل مباراة".

حكاية نادي (3) – الاتحاد السكندري النادي الذي غنت له أم كلثوم لتنقذه فعشقته

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعد لعب 19 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 22 مباراة.