يوفنتوس وساسولو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة يوفنتوس أمام ساسولو والتي تقام بملعب يوفنتوس أرينا في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي

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تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب أندريا بيرلو، المباراة بتشكيل مكون من:

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التشكيل| 4-4-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ميريح ديميرال - جيانلوكا فرابوتا

كييزا - آرثور - رودريجو بينتانكور - وستون مكيني

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

تشكيل ساسولو:

يبدأ المدرب روبيرتو دي زيربي بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-2-3-1

أندريا كونسيلي

جيورجوس كيرياكوبولوس - فيلاد كريكيش - جيانماركو فيراري - ميرت مولدور

بيدرو أوبيانج - مانويل لوكاتيلي

حامد تراوري - فيليب دجوريتشيتش - جريجوار ديفريل

فرانشيسكو كابوتو

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على الجانب الآخر، يقدم فريق ساسولو موسمًا رائعًا جدًا مع دي زيربي، يتواجد في المركز السابع خلف يوفنتوس مباشرًة متخلفًا عنه بنقطة واحدة ويملك في جعبته 29 نقطة ولكنه لعب مباراة أكثر، لذا تنتظرنا مواجهة مثيرة بين طرفين متقاربين في المستوى طبقًا للإحصائيات.

يدخل يوفنتوس المباراة بدفعة معنوية هائلة بعد أن نجح في قهر المتصدر ميلان في قمة الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الضغط على الروسونيري، خاصًة وأن الفارق بينهما 10 نقاط كاملة ولكن البيانكونيري له مباراتين مؤجلتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر للمباراة المرتقبة بين يوفنتوس وساسولو، في إطار لقاءات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، على ملعب يوفنتوس أرينا.