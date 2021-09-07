سار عكس التيار ... الحبسي يُعلق على خيارات الهلال الآسيوية

حارس مرمى الهلال السابق يتحدث عن قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا

أدلى حارس المرمى المعتزل "علي الحبسي" برأيه في قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا وخاصة خيارات المدرب ليوناردو جارديم للاعبين الأربعة الأجانب الذين يسمح بقيدهم الاتحاد الآسيوي.

الهلال أعلن اختيار كلًا من جانج هيون سو وبافيتمبي جوميس وموسى ماريجا وماتيوس بيريرا لتمثيله في المراحل الإقصائية من دوري الأبطال، وقد استبعد الثلاثي جوستافو كويلار ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو.

وجاء استبعاد كاريلو وكويلار بسبب عدم لحاقهما بالمباراة الأولى في المراحل الإقصائية لارتباطهما بمباراة مع منتخبي بيرو وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، فيما كان استبعاد فييتو فنيًا.

الأغلب من النقاد الرياضيين والجماهير انتقدوا خيارات جارديم للآسيوية، خاصة اختيار المهاجمين ماريجا وجوميس رغم تواضع المردود الهجومي للفريق حال تواجدهما معًا في الملعب، كما ظهر خلال مباريات الدوري السعودي.

الحبسي سار عكس التيار وقال رأيًا مخالفًا، إذ أكد أن الخيارات تبدو منطقية ومقنعة كثيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن اعتماد جارديم على طريقة لعب 4-4-2 وإصراره عليها يجعل اختيار المهاجمين المالي والفرنسي منطقيًا ومقبولًا.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "ملعب SBC" "رغبة جارديم في الاستمرار بأسلوب لعب 4-4-2 تبدو واضحة جدًا، وقد أكدها اختيار مارجيا وجوميس معًا في القائمة، الأكيد أنهما سيتواجدان معًا في الملعب".

تابع نجم الهلال السابق "اختيار بيريرا بعد كل تلك الضجة التي أثيرت حول التعاقد معه والمبلغ الكبير الذي دفعه الهلال يبدو منطقيًا بالطبع، واختيار جانج منطقي أيضًا لأنه عنصر ثابت ومهم في دفاع الهلال، بالنسبة لي الخيارات جميعًا مقنعة".

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم على ملعب زعبيل المحايد في الإمارات.

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