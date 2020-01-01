ساري: الاستمرارية سلاح يوفنتوس وروما فريق خطير

قمة مرتقبة في أسبوع حاسم من السيري آ

أكد مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري على أهمية الاستمرارية في تقديم العروض والنتائج القوية من قبل فريقه، وحذر من خطورة خصمه المقبل بالدوري روما.

وفاز البيانكونيري على كالياري برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ويحل ضيفاً على روما بالعاصمة الإيطالية لحساب الأسبوع الأخير من جولة الذهاب.

وبدأ ساري مؤتمره قائلاً: "مباراة صعبة تنتظرنا غداً، نبحث عن الاستمرارية، كل مباراة لها ظروفها الخاصة، من الممكن أن نقوم ببعض التدوير في اللقاء نظراً للاستحقاقات القادمة".

وأتبع: "فونسيكا يقوم بعمل رائع ويعطي الاستمرارية لمشروع فني مميز في روما، روما يملك لاعبين أصحاب مهارات فنية قادرة على فتح الملعب وتوسعته، خطرين جداً في المرتدات، يجب أن نصبح شجعاناً ونستغل المساحات".

وواصل الإيطالي: "هدية عيد ميلادي؟ جلب النقاط وتقديم عرضاً طيباً، أصبحت في مرحلة سنية التهنئة أصبح لها وقعاً ثقيلاً، نحن نحتاج للتحسن في الهجوم فيما يخص رأس الحربة، خصوصاً عندما يشارك ديبالا ورونالدو، ولذا هيجواين حل مهم".

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وعلق ساري على موقف ماتياس دي ليخت: "حالته تتحسن، يعاني من مشكلة في الحوض والكتف، الشعور في التدريبات أنه بدأ يعود لحالته الطبيعية".

وحول سوق الانتقالات: "عندما يبدأ اللاعبون في تقديم عروضاً جيدة باستمرار يصبح الميركاتو أقل أهمية، ولكن في إيطاليا من الصعب الحديث عن خطط طويلة الأمد، في نابولي كانت الاستمرارية مهمة، هنا الوضع مختلف، لم أحتج لعمل كبير".

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب السيري آ بالشراكة مع إنتر برصيد 45 نقطة بعد مرور 18 جولة من المسابقة.