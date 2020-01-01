ساري يدافع عن نفسه ويرد على كلوب

انتقادات كبيرة لساري مؤخراً

دافع ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على الانتقادات بحق أداء الفريق في المباريات الأخيرة، كما علق على تصريحات يورجن كلوب، مدرب ليفربول، حول أن البيانكونيري المرشح المفضل لدوري الأبطال.

يوفنتوس خسر من فيرونا الجولة الماضية بالدوري الإيطالي، ثم تعادل في الدقيقة الأخيرة أمام ميلان من ركلة جزاء الخميس الماضي لحساب ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال ساري في افتتاحية المؤتمر الصحفي: "التنافس الثلاثي على اللقب حافز إضافي لنا، منذ بداية الدوري ونعرف أنه سيكون مختلفاً هذا العام، يجب أن يحفزنا الوضع الحالي".

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وأضاف: "نعاني من مشكلة السلبية في اللعب بعض الأحيان، وهو أمر غريب لأنه لا يحدث كثيراً، الحل؟ هو أن نكون شرسين في اللعب، اللقاء الماضي تحسنا كثيراً مقارنة بالذي يسبقه، خرجنا جيداً بالكرة من الخلف، بيانيتش أمام ميلان كان أفضل من الماضي".

واستمر ساري بالحديث عن مقابلة ميلان: "تيو هيرنانديز لو كان أفضل في الجانب الدفاعي يمكن أن يكون شوكة في الحلق، الأمر ليس أنني لست راضياً عن اللعب بصانع ألعاب، ديبالا قام بعمل طيب للرجوع والتخلص من الرقابة، ولكن ذلك أثر على رونالدو".

وعلق المدرب الإيطالي على تصريح كلوب: "يورجن قال إنه لا يتابع الكرة الإيطالية، ولهذا لا يفهم لماذا نحن لا نتقدم بعشر نقاط في الصدارة، تشكيل ليفربول هو الآخر ليس بذلك السوء، هو فقط يخلع عباءة المرشح عن نفسه".

وعن تأخره الدائم عن المؤتمرات الصحفية: "الأمر ليست له علاقة بالتفاؤل أو التشاؤم، ولكن بسبب ضيق الوقت ليس أكثر".

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وحول عقوبة مانشستر سيتي: "برأيي ليست نهائية بعد، أنا في تشيلسي ذهبت لهناك ولم يكن الفريق يشارك بدوري الأبطال".

وحول أحوال لاعبيه قبل مباراة بريشيا: "بيرنارديسكي لم يتدرب وليس جاهزاً، تشيزني أم بوفون؟ جيجي في حالة طيبة ولم يتغيب عن أي تدريب، تغيير الحارس ليس بمشكلة لنا".

ويتصدر يوفنتوس حالياً جدول الترتيب بالمناصفة مع إنتر برصيد 54 نقطة، وخلفهما لاتسيو مباشرة بفارق نقطة وحيدة.