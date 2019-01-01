ساري يكشف حقيقة رحيله لروما ويقارن بين تشيلسي وأرسنال

تعرف على تصريحات مدرب تشيلسي بعد التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، حقيقة اقترابه من تدريب روما كما قارن بين فريقه والجار اللندني، أرسنال.

تشيلسي تفوق على مالمو بثلاثية نظيفة ليعبر إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقال الإيطالي في تصريحات عقب المباراة: "أسمع الكثير من الإشادات بشأن موسم أرسنال وكأنّه أفضل منا، ولكنهم لم يصلوا لنهائي كأس الرابطة بيد أنّهم يمتلكون ذات الرصيد من النقاط في الدوري الإنجليزي ووصلوا إلى دور الـ 16 من اليوربا ليج".

وتابع: "لا أفهم لماذا يتصرف البعض وكأن موسمنا سيء للغاية وأرسنال مبهر وهذا أمر غير حقيقي، نمر بفترات صعود وهبوط ولكن الفريق في حالة أفضل ونظرًا لأنّه أول مواسمي فنحن في فترة جيدة. لا تطلب مني أن أتولى فريق حقق المركز الخامس الموسم الماضي وأحقق به البطولة".

مدرب نابولي السابق علّق على شائعات اقترابه من تدريب روما بقوله: "بالطبع لا، لديّ عقد مع تشيلسي ومن المستحيل الانضمام إلى روما، قرأت في الصحف أنني تناولت العشاء مع فرانكو بالديني، وهذا مستحيل لأنّه في جنوب أفريقيا".

هودسون أودوي (18 عامًا) موهبة تشيلسي الصاعدة بقوة في آخر 6 مباريات 🏟️🔥



سجل 3 ⚽️

صنع 3 🅰️ pic.twitter.com/21e32TM9WU — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وأردف: "لدي في مركز أودوي هودسون بيدرو وويليان وهازارد ومن الصعب أن يحصل على مشاركة باستمرار في ظل وجود هؤلاء. لقد لعب 14 مباراة في الفريق الأول وهو بعمر 18 عامًا وهذا جيد".

واختتم: "بعد مرور نصف ساعة فقط عرف الجميع قيمة جورجينيو في الفريق، فحينما نلعب تحت الضغط نحتاج للاعب بقيمته. أعتقد الجمهور عرف سبب اعتمادي عليه الآن".

وتُقام قرعة ثمن النهائي في الدوري الأوروبي مساء اليوم، الجمعة على أنّ تنطلق المباريات يوم الخميس 7 مارس.