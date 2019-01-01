ساري يكشف أهداف تشيلسي قصيرة الأمد وعلاقته بأبراموفيتش

ساري يسعى للخروج من أعقاب الخسارة السلبية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإيطالي مارويسيو ساري عن أبرز غيابات تشيلسي في لقاء الغد أمام مالمو السويدي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ويعد هذا الظهور هو الأول للبلوز عقب الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

ويغيب الثنائي، ماركوس ألونسو وكذلك روبن لوفتس تشيك عن صفوف تشيلسي لمواجهة الغد، ليعلق الإيطالي على أسبابها: "لوفتس نفس المشكلة القديمة، ليست قوية لكنه في تلك اللحظة خارج القائمة، أتمنى أن يكون جاهزًا لمباراة كأس الاتحاد، من المستحيل أن يتواحد غدًا، وألونسو يغيب من أجل الراحة ليست مشاكل بدنية".

وعن الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بسداسية دون رد: "ليس من السهل، أن تلعب بعد الخسارة بسداسية أن تلعب بشكل جيد، نريد أن نفوز ونعرف أن الأمور لن تكون سهلة، لأننا نلعب أمام فريق جيد يلعب كوحدة واحدة، وجيدين في الشق الدفاعي، نريد الفوز وردة الفعل السريعة".

وكان ساري قد أكد سابقًا أنه من الصعب تحفيز لاعبي تشيلسي ليرد في السياق ذاته: "في رأيي، مشكلة المباراة الأخيرة لم تتعلق بالحافز، لكننا لم نكن قادرين، بعد الدقائق الأولى منذ أن تلقينا لهدف الأول لم نستطع الرد، وتلك مشكلة مختلفة، أنها مشكلة عقلية ونريد حلها".

2️⃣4️⃣ hours to go!



Unbeaten so far, the Europa League is back tomorrow! 🙌#MALCHE pic.twitter.com/NNNYlYZhJL — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2019

وعن ماذا يعينه حديثه عن مشاكل عقلية: "في مباراة توتنهام كشفت أننا لا نمتلك الطريقة الصحيحة للوصول للمباراة، في رأيي الأمر مختلف، تدربنا ووصلنا للمباراة بالمستوى الجيد، ثم تلقينا هدف مبكر لم نكن قادرين بعدها على فعل شيء".

وينافس تشيلسي على أكثر من جبهة، لكن للدوري الأوروبي أولوية: "غدًا يوم مهم، ثم يوم الأثنين في كأس الاتحاد أكثر أهمية، وبعد أسبوع سنخوض نهائي كأس الرابطة وسيكون أكثر أهمية، ومن بعدها سنعود للدوري الإنجليزي وهو أكثر أهمية".

وواصل: "لدينا أهداف قصيرة الأحل، غدًا نريد نتيجة جيدة، في الأثنين هدفنا التأهل لربع النهائي، بعدها الفوز بلقب كأس الرابطة، من الغريب قول هذا، ونحن قد خسرنا 6-0 منذ أيام، ومن بعد ذلك نحلم بشكل طويل الأمد".

الـــظـــهـــور رقـــــــــــــــــــــــــ600ــــــــــم ⏭️

84 هدف ⚽️

39 أسيست 🎯



⚪️ القائد، الروح، القيصر، مدافع بدرجة هداف حاسم، بيكنباور العصر الحديث.



◀️ مباراة أياكس تُمثل أهمية خاصة لـ" سيرجيو راموس" لأنها ستكون رقم 600 له مع ريال مدريد.#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/s8PDulNFoi — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وهل يتحدث مع رومان أبراموفيتش مالك البلوز خاصة بعد الخسارة: "لا ليس هذا الأسبوع، هذا يعتمد على ما يفكر فيه الرئيس، لقد تحدثت معه سابقًا، لكن ليس هذا الأسبوع، المرة الأخيرة كانت من 3 أسابيع".

وانهى عن إمكانية وجود مشكلة بسبب عدم التواصل مع رئيس النادي: "لا توجد مشاكل، قد أفضل الحديث مع أي شخص في النادي، ليس بالضرورة المالك، أتحدث دائمًا مع مارينا، وهذا كافي".

ويسعى تشيلسي في الشهر الحاسم من موسمه، للفوز بشكل مبكر ذهاباً على مالمو، من أجل الخروج من التأثير السلبي عن هزيمة الفريق الثقيلة.