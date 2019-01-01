ساري يقترب خطوة أخرى من الانتقال ليوفنتوس

بعد اجتماع وكيل أعماله مع إدارة تشيلسي

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي، من التوصل لاتفاق مع مدربه ماوريسيو ساري على مغادرة الفريق هذا الصيف.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل ساري، وإمكانية رحيله عن الفريق، لعدم تأقلمه على أجواء الدوري الإنجليزي.

الأعوام السبعة الملعونة.. قصة كلوب المأساوية مع النهائيات

ساري نجح مؤخراً في قيادة البلوز للمركز الثالث في البريميرليج، كما فاز بالدوري الأوروبي عقب الفوز على أرسنال 4/1 في النهائي.

تقارير صحفية أكدت اتفاق ساري مع مالك النادي رومان أبراموفيتش، على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، من أجل انتقاله إلى يوفنتوس.

معركة بوتشيتينو | كيف سيلعب توتنهام أمام ليفربول؟

فالي راماداني وكيل أعمال مدرب تشيلسي، عقد اجتماعاً عاجلاً مع إدارة تشيلسي مساء اليوم الجمعة، وانتهى مؤشرات إيجابية توحي بالوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

يذكر أن فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق ومدرب ديربي كاونتي، يعتبر هو المرشح الأقرب لخلافة ساري، رفقة ماسيميليانو أليجري المقال مؤخراً من تدريب يوفنتوس.