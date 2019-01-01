الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يعلن انضمام هيجوايين ورحيل موراتا في أهم ما جاء في مؤتمره قبل مباراة توتنهام

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أهم ما جاء في مؤتمر ماوريسيو ساري قبل مواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حول التعاقدات الجديدة التي سيقوم بها تشيلسي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، وكذلك حول اللاعبين الذين سيتخلص منهم الفريق.

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وكان ساري قد ظهر اليوم أمام وسائل الإعلام، في إطار المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة تشيلسي أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وخلال المؤتمر، أكد ساري التعاقد رسميًا مع المهاجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وأكد أيضًا رحيل المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا عن صفوف تشيلسي، وعلى الأغلب سيكون أتليتكو مدريد هو وجهته القادمة.

وتحدث ساري أيضًا حول مباراة توتنهام حيث أكد على أهمية تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية حتى ينافس الفريق على لقبه الأول هذا الموسم.

يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد تعرض إلى انتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب النتائج السلبية والتصريحات التي صرح بها والتي تضمنت إهانة ضمنية للاعبيه.

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