ساري يعلق على قرعة دوري الأبطال ويستعين بجوارديولا قبل أتالانتا

تعرف على تصريحات ساري قبل أتالانتا

علّق ماوريتسيو سارّي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، على قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مقلدًا بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في توصيف لقاء أتالانتا.

يوفنتوس خسر أمام ميلان في الجولة الماضية بنتيجة 4-2 ليفشل في الاستفادة من سقوط لاتسيو أمام ليتشي.

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وسوف يواجه البيانكونيري نظيره ليون يوم 7 أغسطس المقبل في تورينو وفي حال نجح في إقصاء الفريق الفرنسي سوف يلعب أمام المنتصر من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقال سارّي في تصريحات صحفية: "لست مهتمًا على الإطلاق بمواجهة ليون أو معرفة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد، كل ما يشغلني هو مباريات الدوري الإيطالي الآن".

وتابع: "لدينا مواجهة صعبة أمام أتالانتا، وهو فريق يقدم مستويات عالية في الفترة الأخيرة وبالأخص خارج ملعبهم".

وأردف: "أفضل وصف لمواجهة أتالانتا هو ما قاله بيب جوارديولا من قبل، الأمر يشبه زيارة طبيب الأسنان، ربما تخرج من عنده سليمًا ولكنك سوف تشعر بالألم في كل الأحوال".

جدير بالذكر أنّ أتالانتا نجح في تقليص الفارق إلى 9 نقاط مع يوفنتوس بعد الفوز على سامبدوريا.

وقد تشعل كتيبة جيان بييرو جاسبريني المنافسة في الدوري الإيطالي حال حقق الانتصار على يوفنتوس وتقليص الفارق إلى 6 نقاط.