النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يريد هيجواين مقابل التضحية بمهاجم تشيلسي

التعليقات()
Getty/Goal
صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ميلان وتشيلسي بطليها هيجواين وموراتا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت شبكة ميدياسيت الإيطالية عن اتصال أجراه المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، باللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم ميلان، لإقناع الأخير بالانتقال للبلوز.

وكان ساري قد سبق له تدريب هيجواين 31 عامًا في صفوف نابولي.

وولفرهامبتون الضحية رقم 20 لمحمد صلاح في البريميرليج

اختيارات المحررين

ويلعب هيجواين حاليًا في صفوف ميلان على سبيل الإعارة لموسم واد مقابل 18 مليون يورو.

كما أن هيجواين لم يحرز أي أهداف بالكالتشيو في آخر ست جولات.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن ساري يريد الحصول على هيجواين في صفقة تبادلية، ينتقل فيها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف ميلان.

يذكر أن هيجواين كان قد سبق له اللعب لفرق ريفر بليت وريال مدريد ونابولي ويوفنتوس، قبل أن يحط الرحال مؤخرًا في قلعة سان سيرو.

يشار إلى أن ماوريسيو ساري يخوض موسمه التدريبي الأول مع فريق تشيلسي.

الموضوع التالي:
المدير الرياضي ليوفنتوس: رونالدو عرض نفسه علينا في يناير
الموضوع التالي:
سيد عبد الحفيظ: سيتغير شكل الأهلي في دور المجموعات بدوري الأبطال
الموضوع التالي:
"عجرفة" مورينيو أبعدته عن تدريب بايرن ميونيخ!
الموضوع التالي:
عرض صيني لبوريني، وميلان يُحدد سعره
الموضوع التالي:
محمد يوسف: تأثرنا بسبب نقص الأوكسجين ولم يتراخى لاعبو الأهلي
إغلاق