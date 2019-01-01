ساري يرفض التقليل من جنوى ويلمح لغياب الثنائي الأساسي

مدرب يوفنتوس يحذر من عواقب الاستهانة أو التراخي أمام ضيف الغد

رفض المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري التقليل من شأن جنوى، قبل استضافته مساء الأربعاء على ملعب "يوفنتوس آرينا" لحساب الجولة العاشرة للدوري الإيطالي.

ورغم احتلال جنوى المرتبة الـ17 في جدول ترتيب أندية السيري آ، إلا أن مدرب تشيلسي السابق، يعتقد أنها ستكون مواجهة معقدة، وعنها قال في حديثه مع الصحفيين "فريق جنوى يتمتع بجودة فنية لا تصدق عكس وضعهم في الجدول".

وأضاف "الفريق يقدم كرة قدم جيدة وبطريقة صحيحة، لذا أتوقع أن تكون مباراة صعبة للغاية، وعندما نضطر لخوض مباراة كل ثلاثة أيام، فهذا يعني أننا سنعتمد على كل لاعبينا".

وعن تقييمه للربع الأول من موسمه الأول مع زعيم الأندية الإيطالية على المستوى المحلي، قال "الفريق يسير بشكل جيد للغاية، واللاعبون تكيفوا مع أسلوب للعب الجديد، لكن ما زال أمامنا فرصة للتحسن والظهور بشكل أفضل في قادم المواعيد".

وبخصوص المحتمل غيابهم عن مباراة الغد وفي مقدمتهم ميراليم بيانيتش وجونزالو هيجواين، قال "بيانيتش غادر المباراة الأخيرة دون أي إصابات، لكنه يعاني من بعض التعب، واليوم سنقيم حالته مع هيجواين، الذي لم يتعاف بنسبة 100% بعد مباراة ليتشي، ودوجلاس كوستا عاد، لكن بعد غيابه 45 يومًا".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

ورغم تعادل يوفنتوس الجولة الماضية أمام ليتشي بهدف لمثله، إلا أنه لم يفقد صدارة بطولته المفضلة، بعد هدية بارما بتعادله مع إنتر بهدفين لمثلهما، ليبقى اليوفي في المركز الأول برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن أنطونيو كونتي ورجاله.